La fortuna que paga Icardi por el colegio de los hijos de la China Suárez y la cláusula que sorprendió a todos

Desde que trasladaron su residencia a Turquía, la China Suárez adaptó la educación de sus hijos al sistema internacional luego de irse a vivir a Turquía con su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

En las últimas semanas, los niños comenzaron a asistir a The British International School of Istanbul (BIS), institución reconocida por su exigencia académica, infraestructura de primer nivel y perfil cosmopolita.

El instituto se ubica en los suburbios del lado europeo de Estambul, cerca del Bosque de Belgrado. Tiene biblioteca, laboratorios, comedores de lujo, canchas, piscina cubierta climatizada y un campus que combina amplios espacios verdes y edificaciones modernas.

Uno de los detalles que llaman la atención, de entrada, son los altísimos costos: las cuotas anuales van desde los u$s18.150 hasta los u$s49.050 dependiendo del nivel del alumno (preescolar, primaria o secundaria). Las inscripciones únicas ascienden a los 5.500 dólares, además de la tarifa de solicitud de 1.250 dólares.

Para quienes prefieren pagos fraccionados, el colegio ofrece una modalidad trimestral. En ese formato, la cuota oscila entre u$s6.050 y u$s16.350, también según el ciclo educativo.

Quién reveló estos millonarios costos no fue otra que Wanda Nara que hizo público el dato de que el jugador del Galatasaray se encarga de esos costos educativos, y lo hizo en medio de acusaciones cruzadas por obligaciones alimentarias entre las familias. La mediática señaló que “el colegio de Turquía sale 150.000 dólares por chico”, aunque sin aclarar si se refería al costo anual exacto o acumulado con extras.

Mientras tanto, la China Suárez también habló del colegio, asegurando que los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré están “adaptadísimos” al nuevo instituto. También aclaró que la escolaridad se ajusta a la logística de vivir en un país extranjero, con una cultura e idioma diferentes.

Existe una curiosa cláusula en el colegio que sorprendió a todos: no admite alumnos turcos, lo que refleja su perfil bastante exclusivo y orientado a comunidades internacionales.

Desde Buenos Aires, Wanda Nara lanzó críticas hacia Icardi por este gasto elevado, en medio de disputas legales por manutención y escolaridad de sus propias hijas Isabella y Francesca. Para ella, la educación de los hijos de la ex Casi Ángeles se convirtió en un tema de confrontación debido a lo millonario del coste.

A pesar del costo y la polémica, la China parece estar convencida de esta nueva vida. Para ella, el cambio escolar responde a garantizar un ambiente educativo de calidad para sus hijos, aun cuando eso implica adaptarse a una nueva vida lejos de Argentina.