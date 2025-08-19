Vía Rosario / Rosario Central

La dura noticia que golpea a Rosario Central en la previa del clásico con Newell’s

El club de Arroyito confirmó que el joven defensor Juan Giménez, de solo 19 años, sufrió una grave lesión en la rodilla que requiere cirugía.

Redacción Vía Rosario
Redacción Vía Rosario

19 de agosto de 2025,

La dura noticia que golpea a Rosario Central en la previa del clásico con Newell’s
Ariel Holan

A días del clásico con Newell’s, Rosario Central informó oficialmente que Juan Giménez, defensor de apenas 19 años, sufrió una lesión grave en la rodilla derecha durante el partido ante Deportivo Riestra. El informe médico confirmó un esguince severo con afectación del ligamento cruzado anterior e interno y del menisco, lo que obliga a una intervención quirúrgica en los próximos días.

El juvenil fue reemplazado en el mismo encuentro, visiblemente afectado. Salió del campo entre lágrimas, lo que ya generó preocupación. El club aclaró más tarde que, tras estudios complementarios, la lesión se consideró lo suficientemente grave como para requerir cirugía y una recuperación extensa.

Especialistas en traumatología deportiva estiman que una lesión de este tipo suele demandar entre ocho y diez meses de recuperación. El proceso implica reconstrucción quirúrgica, fase de reposo y luego un plan de rehabilitación progresiva para recuperar fuerza, estabilidad y confianza en la rodilla.

Este diagnóstico prácticamente deja a Giménez fuera del resto de la temporada 2025, y su regreso sólo podría darse “antes del primer semestre de 2026”, si todo transcurre sin complicaciones.

Además del impacto individual, se trata de una baja significativa para el equipo. Giménez era un jugador con proyección, considerado en la selección Sub-20 e incluso observado por clubes europeos de renombre, como el Borussia Dortmund. Su ausencia altera los planes del cuerpo técnico y limita las opciones defensivas.

El actual entrenador, Ariel Holan, había mostrado expectativas positivas sobre el rendimiento del jugador. Incluso, había considerado una inserción paulatina, pero con gran potencial. La lesión, entonces, representa un golpe fuerte, tanto emocional como deportivo.

Desde el club se confirmó que se dará todo el apoyo necesario durante su recuperación, con seguimiento médico y físico personalizado. El plan estará coordinado por el departamento médico y entrenadores físicos, con miras a asegurar una vuelta segura.

Juan Giménez
Juan Giménez

La expectativa está puesta hoy en la fecha de la cirugía y en la evolución inmediata. Centenares de hinchas y seguidores del club aguardan novedades sobre su estado, conscientes de que Giménez representa parte del futuro del equipo canalla. Se espera que el club mantenga un canal abierto con actualizaciones del parte médico y avances en su recuperación.

Temas Relacionados

MÁS DE Rosario Central
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS