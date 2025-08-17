Javier Mascherano reconoció su preocupación por el estado físico de Messi: qué dijo

El partido entre Inter Miami y LA Galaxy revivió la emoción: Lionel Messi regresó al campo y se lo vio activo. Pero más allá de su retorno, el técnico Javier Mascherano encendió alertas sobre el estado físico del astro.

Lejos de esquivar la autocrítica, Mascherano admitió que el rol de la Pulga es crucial para el equipo, pero dejó en claro que su ingreso al partido generó inquietudes, y que el cuerpo técnico valorará cuidadosamente si repetir esa fórmula en encuentros venideros.

La declaración del entrenador generó repercusión rápida —tanto en medios como en redes— por su claridad y franqueza. No es habitual escuchar a un DT admitir preocupación respecto al rendimiento de una figura de nivel mundial como Messi.

“No estaba 100% cómodo, pero con el correr de los minutos se fue soltando cada vez más”, explicó al inicio, para luego comentar: “Hay que ver cómo terminó de la fatiga, lleva solo dos semanas de la lesión. Había sido algo muy chiquito. Los tres entrenamientos fueron buenos. Con el correr de los minutos lo vi mejor, pero hay que ver cómo amanece, ver día a día”.

“Leo es Leo. Siempre quiere estar en la cancha, ahí es donde es feliz”, comentó sobre las ganas del rosarino de volver a la cancha. “Entonces, a veces intentamos explicarle, tratar de ir despacio, pero al final, cuando él se siente bien, se conoce a sí mismo como nadie”, reveló.

Finalmente, el DT de Inter Miami concluyó: “Intentamos darle hoy algunos minutos para que empiece a encontrar buenas sensaciones para la semana, para el miércoles, para los próximos partidos”.

Inter Miami se prepara para disputar los cuartos de final de la Leagues Cup, un choque de alta exigencia. El técnico subrayó el compromiso del plantel con Messi, su rol dentro del grupo y la necesidad de protegerlo físicamente, no solo como figura, sino como pieza clave para el rendimiento colectivo en fases definitorias.