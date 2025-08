Ivana Icardi destrozó a Ángel de Brito en un picante cruce en redes: “Mentiroso y conventillero”

Ivana Icardi protagonizó un fuerte cruce en redes con Ángel de Brito al acusarlo de “sinvergüenza” y pedir que se terminen los programas de “chimentos” haciendo clara alusión a LAM, el ciclo que el periodista conduce en la pantalla de América.

La pelea mediática comenzó cuando la hermana de Mauro Icardi compartió en su cuenta de X, la cual suele poner en privado recurrentemente, una respuesta a una supuesta crítica del conductor. “Ángel de Brito diciendo que soy falsa. Como si me conociera de algo el sinvergüenza”, escribió.

El cruce entre Ángel de Brito e Ivana Icardi en X.

“Lo digo en serio, deberían erradicarse los programas de chimentos, de 10 historias 15 son inventadas”, continuó, aseverando que el programa desinforma.

La respuesta de Ángel no se hizo esperar. Pese a que la rosarina no lo había mencionado, compartió ese mensaje y contestó: “No sé si dije falsa, pero sí te digo que sos patética… bus­cás fa­ma con tu hermano mil­lonario y con Wanda Nara”.

El cruce entre Ángel de Brito e Ivana Icardi en X.

No conforme con eso, continuó: “Mejor erradiquemos a los parásitos mediáticos”, en referencia a aquellos personajes que se aprovechan de vínculos familiares o escándalos para ganar notoriedad pública.

Ivana Icardi

Ivana, lejos de achicarse, respondió con dureza a través del ex Twitter, insistiendo que los programas de chimentos inventan historias y que “mezclan historias para generar rating”.

“Vos no podés usar el término pátetico contra otra persona porque sos el primero. Mentiroso, conventillero, falso, inventor y a los parásitos mediáticos si te tiran unos billetes los defendés, así que no sé de qué te quejás porque sin ellos vivirías de ser chusma sin sueldo”, disparó sin piedad.

El cruce entre Ángel de Brito e Ivana Icardi en X.

No es la primera vez que Ivana Icardi se encuentra en el centro de controversias mediáticas. En el pasado ya discutió públicamente con Wanda Nara y Yanina Latorre, defendiendo su nombre y distanciándose de etiquetas que la vinculaban solo a la fama de su hermano.

Ángel de Brito, uno de los conductores más influyentes de la televisión argentina, no suele usar términos tan directos. Su apelativo al señalar a Ivana como “parásitos mediáticos” encendió el cruce y capturó la atención de seguidores de ambos bandos.

El intercambio volvió a poner en foco la guerra mediática en torno a la familia Icardi: una interna pública que sigue sumando capítulos y que expone la tensión entre quienes buscan protagonismo y quienes defienden el silencio del círculo íntimo, como el caso de Juan Carlos, padre de los hermanos Icardi.