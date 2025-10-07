Rosario vivió una jornada inolvidable este martes con el concierto sinfónico “De Rosario para Rosario”, organizado en el marco de las celebraciones por el Tricentenario de la ciudad y realizado en el Monumento a la Bandera, con la presentación esperada de Nicki Nicole, Juan Carlos Baglietto y la Orquesta Sinfónica Provincial.

Miles de rosarinos se acercaron para disfrutar de la fusión de géneros y la puesta en escena con más de 70 músicos en el escenario. El espectáculo gratuito y abierto a toda la comunidad combinó clásicos de Baglietto con los éxitos más reconocidos de la artista urbana, en un marco musical sin precedentes.

Nicki Nicole en Rosario

La Municipalidad de Rosario implementó un operativo especial de seguridad y ordenamiento del tránsito, con cortes estratégicos, desvíos y refuerzos en el transporte público para garantizar la asistencia de miles de personas.

El saludo de Messi y Di María a los rosarinos por el Tricentenario de la ciudad

Entre las sorpresas de la noche, los campeones del mundo Lionel Messi y Ángel Di María se hicieron presentes a través de un video, en el que enviaron un cálido saludo a los rosarinos con motivo de los 300 años de la ciudad. En las imágenes, ambos futbolistas expresaron su orgullo por su ciudad natal y enviaron palabras de felicitación a quienes asistieron al concierto.

Messi, actualmente en el Inter Miami, y Di María, reciente incorporación a Rosario Central, aprovecharon la ocasión para destacar su conexión con la ciudad. En sus mensajes, recordaron sus raíces y enviaron un mensaje de unidad y orgullo a los habitantes de la ciudad.