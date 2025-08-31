Inter Miami va por la Leagues Cup ante Seattle: hora, formaciones y cómo verlo en Argentina

Este domingo se presente como una noche clave para Lionel Messi y su Inter Miami: en el estadio Lumen Field de Seattle, buscarán repetir la gloria de 2023 y alzarse nuevamente con la Leagues Cup.

Es la segunda final del certamen en tres años para el equipo de la MLS, que ya sabe lo que es ser campeón. Esta vez, el desafío es contra Seattle Sounders, rival que nunca ha conquistado esta Copa. Y la final se juega lejos de su casa, en un terreno históricamente difícil para las Garzas.

Inter Miami

Messi ha sido figura excluyente en el camino a la final. En semifinales remontó contra Orlando City, luego de una lesión, anotando dos goles decisivos en los últimos minutos y asistiendo con un pase clave.

El estadio de Seattle espera una fiesta: se calcula una asistencia récord de más de 65.000 personas, superando a todas las anteriores en materia de Leagues Cup.

Además del título en sí, ambas escuadras ya aseguraron su pase a la Concacaf Champions Cup 2026. Pero el ganador tendrá acceso directo a los octavos de final de ese torneo continental, sumando aún más aura a este clásico inaugural.

Messi, De Paul y Suárez

El partido se retransmitirá en múltiples plataformas: desde el MLS Season Pass por Apple TV+, hasta señales como Univision y TUDN. En Argentina, el duelo se verá exclusivamente por streaming; no habrá transmisión televisiva abierta.

Messi, con su doblete en semifinales, acumuló 46 títulos en su carrera. Esta final podría representar el número 47, una marca histórica que refuerza su legado imparable.

Para los Sounders, esta será una gran oportunidad: no sólo aspiran a su primer título en la Leagues Cup, sino a completar el póker de torneos importantes en su palmarés futbolístico.

El escenario está desplegado: un estadio lleno, Messi encendido, Un duelo entre un campeón reciente y uno que busca su primer festejo. La noche promete ser inolvidable. ¿La final de la Leagues Cup 2025 será otra página dorada para la leyenda de Messi?

Posible equipo de Inter Miami vs. Seattle Sounders, por la final de la Leagues Cup 2025

Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rodrigo De Paul; Sergio Busquets, Yannick Bright, Lionel Messi, Baltasar Rodríguez; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Posible equipo de Seattle Sounders vs. Inter Miami, por la final de la Leagues Cup 2025

Andrew Thomas, Nouhou Tolo, Yeimar Gómez Andrade, Cristian Roldán, Jesús Ferreira, Pedro De la Vega, Paul Rothrock, Alex Roldán, Obed Vargas, Jackson Ragen y Osaze De Rosario. DT: Brian Schmetzer.