Intentaron hackear a Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un capítulo dramático tras la difusión de capturas de pantalla que contenían datos sensibles. La abogada Elba Marcovecchio reveló que su cliente fue víctima de un hostigamiento sin precedentes que colapsó su comunicación personal y puso en riesgo su seguridad informática durante la última jornada.

Elba Marcovecchio y Mauro Icardi

Con un tono de evidente indignación, la letrada aclaró la gravedad del hecho frente a las cámaras de DDM. “No fue una filtración; me corrijo: fue una exhibición y divulgación de su teléfono particular”, sentenció Marcovecchio para explicar el origen del caos que obligó al delantero a enfrentar una catarata de llamados intrusivos.

El ataque a Instagram y la vulneración de su intimidad

Sin embargo, el hostigamiento escaló rápidamente hacia sus perfiles oficiales. La representante legal del jugador confirmó que, además del acoso telefónico, “quisieran hackearle su cuenta de Instagram”, en lo que parece ser un intento coordinado por tomar control de su imagen pública en el momento de mayor tensión mediática del año.

China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara

La abogada insistió en que este episodio le generó al deportista un “perjuicio importantísimo”, ya que la información circuló por toda la red antes de que las publicaciones fueran borradas. La defensa sostiene que el daño ya es irreparable debido a la velocidad con la que se viralizaron los datos de contacto de Icardi entre miles de usuarios.

Medidas judiciales por la difusión de datos

Ante este escenario de vulnerabilidad, el equipo legal del futbolista ya prepara las denuncias correspondientes. “Tenés la sola exhibición del número de teléfono, que le generó muchos perjuicios”, concluyó Marcovecchio, dejando en claro que buscarán que la justicia sancione la divulgación de información privada que desencadenó este intento de hackeo