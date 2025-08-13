Un episodio insólito sacudió el Complejo Penitenciario Rosario (CPR): un recluso de 35 años ingresó al servicio médico interno el pasado domingo por la noche presentando un fuerte malestar estomacal y, a través de una radiografía, se determinó la presencia de una bombilla de mate atravesada transversalmente en su cavidad toráxica.

Dadas la complejidad del cuadro y el riesgo vital, las autoridades penitenciarias dispusieron su traslado inmediato al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. El traslado se realizó con estrictas medidas de seguridad.

Las placas radiográficas evidenciaron el objeto metálico alojado en el cuerpo del interno, insólito tanto por su objeto como por su ubicación.

La radiografía que mostró la bombilla atravesada en la cavidad toráxica.

La operación, realizada con éxito este martes, permitió extraer la bombilla sin complicaciones mayores. Tras la intervención, el interno continuó su recuperación bajo observación médica y posteriormente retornará al CPR.

Se trata de una persona que está alojada en el CPR desde su condena en 2016 por múltiples delitos, entre ellos abuso sexual con acceso carnal, robo, tentativa de robo, hurto y amenazas. La pena vigente se prolongará hasta 2029, según informó el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Fuentes del servicio penitenciario señalaron que no son habituales este tipo de casos, pero sí existen antecedentes en otras provincias donde internos adoptaron conductas extremas con potencial autodestructivo.

Las causas de este hecho aún se investigan: no se informó si fue un acto deliberado, automatismo o resultado de una situación psiquiátrica. Hasta ahora no hay información sobre sanciones adicionales.