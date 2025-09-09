Impactante choque: perdió el control de su camioneta y se incrustó en un supermercado

Una camioneta impactó contra una de las paredes laterales de un importante supermercado en la zona oeste de Rosario ocasionando grandes destrozos y pánico en los clientes que se encontraban este martes por la mañana en el local.

Testigos aseguraron que, al estacionar, una camioneta Ford Ranger perdió el control por razones que aún se investigan. La conductora, sin poder dominar el rodado, vio cómo este continuaba su marcha hasta incrustarse en la fachada del supermercado. El gran impacto destrozó parte de la estructura lateral sin provocar heridos.

Chocó su camioneta contra un supermercado.

La magnitud del choque fue evidente: la pared quedó destruida y varios estantes y mercadería quedaron damnificados. A metros, algunos clientes observaron la escena con incredulidad mientras llamaron a emergencias.

No se registraron personas lesionadas, lo que alivió el momento. Ni la conductora, ni los empleados ni los clientes resultaron heridos pese a la violencia del impacto.

Algunos indicaron que podría haberse tratado de una falla mecánica o un uso imprudente del freno durante la maniobra en el ingreso. A esta hora, se aguardan los resultados de la inspección mecánica del vehículo para avanzar con certeza.

Tras el accidente, el supermercado permaneció cerrado mientras equipos de seguridad y personal técnico evaluaban los daños estructurales y organizaban el retiro de la camioneta. Se espera que las reparaciones comiencen en breve para restablecer la atención al público.

Supermercado La Gallega, Rosario

Vecinos, clientes habituales y empleados calificaron el hecho como “un susto que podría haber sido tragedia”, pero celebran que, gracias a la baja circulación a esa hora, no se lamentó nada más que daños materiales.