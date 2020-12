En los festejos navideños hubo en Rosario sólo cuatro lesionados por el uso de pirotecnia, el número más bajo en seis años, y se requirieron 23 asistencias por siniestros viales, un 50% menos que el año pasado. Además, nadie resultó lesionado de gravedad en estos incidentes.

Así lo informaron la secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayrú, y el director de Higiene Urbana, Luciano Marelli, quienes brindaron detalles de los operativos realizados durante la noche y la madrugada de Navidad.

En relación a los cuatro casos de pirotecnia, tres fueron menores de edad, entre 7 y 12 años, de los cuales dos fueron dados de alta en el momento y sólo uno permanece internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, pero sin lesiones graves. El cuarto fue un adulto que también fue dado de alta.

En cuanto a los operativos de alcoholemia se realizaron 135 tests en la madrugada de hoy, entre los distintos puntos apostados, con un saldo de seis remisiones al corralón, las cuales cinco fueron por alcoholemia positiva y una por falta de documentación.

A su vez se apostaron puntos fijos en la zona de Río Mío, La Florida, plaza Azcuénaga y el parque Héroes de Malvinas, mientras que se desalojaron cuatro fiestas autoconvocadas en la plaza Buratovich y en las intersecciones de Italia y Mr Ross, Arijón al fondo, y P. Tuella y Avellaneda, donde se había convocado por redes sociales y fue desactivada con la presencia del personal policial y municipal. Por su parte, se constataron los comercios de la zona de La Florida, Pichincha y el centro, encontrando a la gran mayoría cerrados y sin actividad.

“Valoramos el cumplimiento y el entendimiento de los rosarinos y rosarinas de este contexto, el no autoconvocarse a una fiesta masiva en el espacio público, nosotros estuvimos en distintos puntos junto a la policía, a medida que llegaban pequeños grupos de personas se los invitaba a retirarse y no hubo inconvenientes en ello. Lo mismo ocurrió en aquellas esquinas que se desalojó a la gente que comenzaba a reunirse. Fue una noche muy tranquila”, destacó la secretaria de Control y Convivencia.

“La baja en los accidentes de tránsito, el hecho que sólo hayamos tenido cinco casos de alcoholemia positiva y que la gran mayoría de los tests hayan dado `cero`, demuestra el compromiso y el respeto de los ciudadanos y cómo ciertas conductas van arraigándose en la sociedad”, finalizó Labayrú.

Desde el área de Higiene Urbana remarcaron que desde las primeras horas del día de hoy, las cuadrillas de limpieza ya se encontraban trabajando en toda la ciudad. “Desde muy temprano ya están las cuadrillas dejando todo nuevamente en condiciones, pero al haber habido pocas reuniones en el espacio público, durante la jornada de hoy quedará todo listo”, resaltó Marelli.

En tanto, el encargado del área remarcó la importancia de no sacar los residuos durante el 25, ya que no habrá recolección. “Luego de las reuniones, las cenas y los encuentros, generalmente se juntan una gran cantidad de residuos, les solicitamos a los ciudadanos no depositarlos en los contenedores durante el día de hoy. El servicio se verá reforzado y normalizado durante la jornada de mañana”, finalizó.

Pirotecnia

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Silvia Marmiroli, resaltó la importancia de la baja en los números, pero instó a seguir profundizando en las campañas para el no uso de pirotecnia: “Se continúa evidenciando una mayor responsabilidad en el uso de esos elementos. Vemos que cada vez es mayor la toma de conciencia respecto del peligro que representan su uso y manipulación. Esto está claramente marcado por estadísticas de estos últimos años”, evaluó.