Horror en el transporte público: intentó abusar de una menor y los pasajeros lo impidieron

Un episodio de violencia sexual ocurrió este miércoles cuando un individuo intentó abusar de una adolescente dentro de un colectivo en recorrido interurbano. El hecho tuvo lugar a la altura de Granadero Baigorria, en la zona de avenida San Martín y Roca. Los pasajeros reaccionaron con indignación y lograron reducirlo hasta que llegó la policía.

Según el relato de testigos, el agresor había subido al colectivo en Rosario, posiblemente en plaza Sarmiento, y pocos minutos después ejecutó su intento. La menor, que estaba en estado de shock y llorando, fue contenida por los pasajeros que se organizaron para intervenir.

Uno de los policías que llegó al lugar comentó que “es el mismo de siempre”, sugiriendo que el detenido ya era conocido en la zona por episodios similares. El hombre quedó arrestado y fue trasladado a la comisaría local para prestar declaración.

El colectivo en el que ocurrió la agresión viajaba de Rosario a Granadero Baigorria.

Mientras tanto, la menor fue asistida por personal médico al llegar al centro de salud. Su estado emocional era delicado: con llanto, conmoción y necesidad de contención ante la gravedad que acababa de vivenciar.

El colectivo en cuestión se dirigía hacia el cordón industrial cuando ocurrió el intento, lo que suma preocupación sobre la seguridad en rutas y transportes interurbanos. Pese a esto, los pasajeros demostraron solidaridad y valentía al frenar el ataque antes de que escalara.

Desde el entorno policial y judicial informaron que se abrirá una causa por abuso sexual en grado de tentativa y que se investigará si el hombre actuó solo o en complicidad con otros. También revisarán antecedentes previares para determinar su perfil delictivo.

Se espera que en las próximas horas se realicen ruedas de reconocimiento y peritajes en el colectivo para recabar pruebas. Las cámaras de seguridad del vehículo y las grabaciones privadas podrían ser decisivas para la condena.