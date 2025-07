El lunes 14 de julio, el día en que Alejandra “Locomotora” Oliveras debía jurar como convencional de la reforma constitucional de Santa Fe, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico y fue internada de urgencia. Esa mañana, su hijo menor Alexis la encontró semiinconsciente en su casa, y desde ese momento su vida y la de su familia cambió radicalmente.

En diálogo con Aire de Santa Fe, Alexis recordó que la noche anterior se despidieron con normalidad. “El domingo la despido tipo 22.15. Comimos juntos, le di un beso y un abrazo. Le hicimos un video para mi hermano, diciendo ‘acá estamos, excelente’. Todo estaba bien”, detalló. Nada hacía presagiar lo que vendría.

La vez que Locomotora Oliveras habló sobre cómo prevenir enfermedades

“La encontré al lado de la cama, boca abajo, como entre dormida y despierta. Me asusté, no sabía qué le pasaba. Llamé a mi hermano, al médico que la había operado y, después, a la ambulancia. Todo en ese orden” enumeró. Según describió, la asistencia llegó en unos siete minutos al domicilio, “algo que no pasa casi nunca por el tránsito, pero esa vez fue muy rápido”.

Fue trasladada primero al Samco de Santo Tomé, donde le realizaron estudios urgentes. En menos de una hora ya estaba en Santa Fe: “Yo fui en la ambulancia con ella. Arrancó todo a las 7:15 y poco después de las 8, ya estaba en el Cullen”.

Locomotora Oliveras

En tanto, según su relato, el martes 15 su madre mostró signos de mejora: se mantenía consciente, movía el brazo, intentaba levantarse y llegó a solicitar “huevos revueltos”. También le dijo a su tía: “Me eligieron convencional pero no pude ir a trabajar”. “La tuvieron que atar del brazo y la pierna derecha porque podía arrancar todo. Me decía ‘desatame, desatame’”, contó.

Uno de los momentos de esperanza más emotivos fue cuando, durante una sesión de kinesiología, logró levantar su pierna derecha en línea recta. Para la familia, ese gesto fue una señal de fuerza y recuperación posible, aunque su cuadro neurológico seguía siendo delicado.

Alejandra Locomotora Oliveras. (Archivo / La Voz)

Sin embargo, el miércoles 16 fue sometida a cirugía de emergencia, una craniectomía descompresiva, y desde entonces perdió la posibilidad de hablar o interactuar. Aunque los profesionales acudían a su lado cada día, ya no pudo comunicarse más con familiares.

La exboxeadora falleció finalmente el lunes 28 de julio a los 47 años, dos semanas después del ACV, a causa de una embolia pulmonar masiva que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Su fallecimiento conmocionó a Santa Fe y al mundo del deporte argentino