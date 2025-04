Mientras Lionel Messi disfruta de su presente en Florida, donde es figura de Inter de Miami y comparte diversas actividades con su familia, siguen apareciendo revelaciones del pasado, en especial de su paso por el Barcelona, donde brilló durante 17 temporadas.

En las últimas horas, un excompañero del rosarino en el Barça contó en detalle cómo era la relación dentro del equipo, especialmente en el periodo comprendido entre 2014 y 2021.

Durante una entrevista al podcast del diario Bild, Marc-André ter Stegen aseguró que la relación con el capitán de la Selección Argentina no fue la mejor. “Leo obtiene motivación de muchas cosas de las que nosotros no obtenemos motivación. Hubo momentos en que no nos llevamos bien“, reconoció.

Entonces explicó que la responsabilidad de esas situaciones fue compartida: “Ya fuera por mí o por él”. “Siempre he tenido mucho respeto por él y él a menudo también ha respetado mi opinión. También aprendes de él”, agregó el arquero.

El alemán reveló detalles de su vínculo con Lionel Messi.

Qué dijo Marc-André ter Stegen sobre Messi

“Probablemente sea el único jugador que puede tirarte una pelota a la cara si quiere. Lo ha hecho varias veces. ¿De dónde salió ese enfado? Tendrás que preguntárselo a él”, relató bromeando aunque con cierta molestia y comentó un aspecto que le molestaba del ídolo: “Tiene la habilidad: si quería hacerte quedar mal, lo hacía con una facilidad impresionante”.

Sin embargo, el alemán resaltó la capacidad de liderazgo del argentino: “Leo no es un bocazas, trabaja mucho con presencia y necesita decir relativamente poco. Y cuando dice algo, todos escuchan”. “Fue interesante tenerlo en el equipo y ver cómo lidera. Sea o no mi estilo, fue enriquecedor verlo de cerca”, concluyó.