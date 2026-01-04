Los conductores que transiten por el área central y macrocentro de Rosario se encontrarán con un nuevo esquema de costos en el estacionamiento medido. La Municipalidad de Rosario formalizó un incremento luego de mantener las tarifas fijas desde octubre de 2024, una medida que busca oxigenar el tránsito y evitar que los vehículos permanezcan detenidos durante largas jornadas en las cuadras de mayor demanda.

Estacionamiento medido en Rosario: todo sobre los nuevos precios.

La lógica detrás de este ajuste no es solo recaudatoria, sino principalmente operativa. Al aplicar valores escalonados, donde la segunda y tercera hora son progresivamente más caras, el Ejecutivo local pretende incentivar el recambio de lugares disponibles. De esta manera, se intenta mitigar la saturación en las áreas comerciales y facilitar que quienes necesitan realizar trámites breves encuentren espacio con mayor fluidez.

Esquema de costos por sectores y horarios

Para entender cuánto costará dejar el auto en la calle, es fundamental distinguir entre las tres zonas vigentes. En la Zona A, el sector de mayor impacto, la primera hora tiene un valor de $1.410, mientras que la tercera asciende a $2.115. Por su parte, en la Zona B, el costo inicial se fijó en $1.181, y en la Zona C, la más económica del sistema, el arranque es de $937, con incrementos proporcionales por tiempo de permanencia.

El estacionamiento medido en Rosario funciona con tres cuadros tarifarios.

En cuanto a la franja horaria de vigencia, las autoridades confirmaron que no habrá modificaciones respecto al esquema anterior. El servicio continuará operativo de lunes a viernes en el horario extendido de 9:00 a 20:00. Los sábados y los días considerados “medio feriado” el control se mantendrá activo solo por la mañana, específicamente de 9:00 a 12:00, otorgando mayor libertad de movimiento durante el resto del fin de semana.

Es importante recordar que los domingos y los feriados nacionales el estacionamiento sigue siendo gratuito en todos los sectores. Esta excepción busca favorecer el esparcimiento y el turismo interno en el casco histórico y las zonas gastronómicas durante los días no laborables, sin la presión del parquímetro ni la rotación obligatoria que rige durante la semana laboral.

Finalmente, los usuarios cuentan con dos modalidades principales para gestionar su estadía. La opción más ágil sigue siendo la aplicación oficial para dispositivos móviles, que permite fraccionar el tiempo exacto de uso; no obstante, quienes prefieran el método tradicional podrán seguir utilizando los tótems y parquímetros instalados en las esquinas de cada cuadra habilitada dentro del sistema.