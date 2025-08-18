Ricardo Caruso Lombardi, emblemático y polémico ex entrenador de Newell’s, cargó con dureza contra el arbitraje argentino tras el regreso de Ángel Di María a Rosario Central y advirtió que existe una inclinación deliberada hacia el Canalla, en la previa del clásico rosarino que se disputará el próximo sábado.

“No quiero que la gente de Central se enoje. Yo digo lo que sé y lo que se ve. No me molesta que traigan a Di María, me parece genial para la grandeza del fútbol argentino, pero se abusan”, afirmó en el programa Ni Más Ni Menos, en Radio La Red, donde agregó que la supuesta “bajada de línea de Chiqui Tapia es ayudar a Central” por ese motivo.

Di María junto a Tapia en su regreso (Prensa)

Frente a ese marco, Caruso lanzó un particular y directo consejo a Newell’s de cara al clásico con Central: “Que jueguen a no perder, porque al mínimo detalle lo van a dormir”. La advertencia implica que, en su visión, el rival será beneficiado ante el menor tropiezo o distracción.

El ex técnico fue más allá y cuestionó al arbitraje local en su conjunto: lo calificó como el peor momento del arbitraje en la historia del fútbol argentino, sin atenuar sus críticas.

El clásico entre Rosario Central y Newell's es uno de los más calientes del fútbol argentino.

La referencia a Di María no fue casual. Para Caruso, su llegada a Central eleva la presión para proteger al equipo, lo que se refleja en algunas decisiones arbitrales. Lo definió como un factor de “grandeza”, pero al mismo tiempo advirtió que esa situación es “abusiva” si está acompañada por ayudas.

El contexto tensiona aún más el clásico rosarino. Rosario Central goza del regreso de una figura de élite como Di María, y Newell’s se encuentra en una posición que no lo favorece: según Caruso, debe extremar su forma de jugar y no resignar actitud.

Ricardo Caruso Lombardi, ex entrenador de Newell's

Caruso Lombardi, que históricamente defendió los colores de Newell’s con vehemencia, refuerza ahora esa postura desde la distancia: la Lepra debe plantarse con agresividad y no resignarse a un empate. Su mensaje fue claro y tajante.

En síntesis, Caruso Lombardi advirtió: “No jueguen a no perder; jueguen a ganar, porque así pueden contrarrestar posibles ventajas para el rival”. Una declaración que refuerza la narrativa de suspicacias arbitrales y añade presión al clásico rosarino próximo a jugarse.