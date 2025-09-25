Elegancia y polémica: Antonela Roccuzzo lució diamantes y generó una ola de reacciones inesperadas

Antonela Roccuzzo volvió a ser centro de atención por su estilo y su relación con el lujo. En una sesión de fotos, recientemente compartida en las redes, la rosarina lució piezas de diamantes espectaculares que capturaron la mirada no sólo de sus seguidores, sino también de los especialistas en moda.

La producción fotográfica fue construida para destacar las joyas. Antonela optó por atuendos en tonos neutros, diseño elegante y cortes simples, de manera que los collares, anillos y pulseras puedan robar protagonismo sin caer en la sobrecarga estética.

Antonela Roccuzzo posó con accesorios de lujo.

Las joyas provienen de Tiffany & Co., marca de la cual Roccuzzo es embajadora. Esa alianza le permite acceso a piezas de alta gama, que combina con sutileza para que no se vean imposibles sino aspiracionales.

Aunque el valor exacto de las piezas no fue revelado, los medios especializados hablan de “diamantes millonarios” estimando costos elevados, en línea con las colecciones de alta joyería internacional.

Antonela Roccuzzo posó con accesorios de lujo.

La reacción del público no tardó. Las fotos se viralizaron en pocas horas, con elogios por la elegancia, el buen gusto y la capacidad de hacer que un accesorio tan llamativo parezca parte natural de un estilo cotidiano. Pero también despertaron una ola de comentarios para los cuales la rosarina no estaba preparada.

Cuál fue la reacción en las redes por las joyas de lujo de Antonela Roccuzzo

El posteo de Antonela en su cuenta de Instagram, en la cual cosecha unos 40 millones de seguidores, no solo recibió elogios por su estilo delicado.

Antonela Roccuzzo posó con accesorios de lujo.

El carrusel de imágenes se llenó de mensajes dedicados a su esposo, Lionel Messi. “Hola Antonella, cuida mucho a Messi, necesitamos que llegue bien al mundial”, escribió un usuario luego de que otro indicara: “Te encargo a leo, dale su comida a tiempo y asegúrate que tome su agua”.

En tono de comedia, decenas de cuentas le dejaron mensajes para el astro: no solo pidiéndole que juegue el próximo Mundial; también que regrese a Barcelona para terminar su carrera allí. “Anto porfa convence a Leo para que vuelva al CampNou y hacerle la despedida que se merece”, escribieron.

Como ocurre con todo tipo de posteo de la influencer, también hubo chistes respecto al respeto que impone su marido. “Si Leo Messi le dio like, me siento autorizado a darle like con el mayor de los respetos a él”, bromeó otro usuario.