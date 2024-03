El tiempo en Rosario: viernes fresco en la ciudad para recibir al otoño de a poco

Tras una semana con días de extremo calor y una tormenta que “pasó de largo” sin demasiadas consecuencias en Rosario, la ciudad amaneció este viernes fresca, con una temperatura por debajo de los dos dígitos y cielo muy despejado. El alivio al calor llegó con el otoño, pero quedan algunos días con altas temperaturas antes del desembarco definitivo del frío.

La jornada empezó fría, con una temperatura de 9 grados y la cúpula celeste despejada y vientos casi imperceptibles del sector norte. Las chances de tormentas serán casi nulas durante todo el viernes, aunque se espera un aumento de la nubosidad por la tarde.

La máxima para hoy no superará los 23 grados, lo que hará del viernes un día ideal para descansar del calor intenso. No obstante, las jornadas calurosas volverán, aunque no con la fuerza de las semanas previas y el otoño se abrirá paso de a poco en la ciudad.

En cuanto a la visibilidad, es buena a 15 kilómetros, según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sin la presencia de humo ni contaminantes visuales en rutas y accesos a Rosario.

¿Cómo seguirá el tiempo en rosario?

Las condiciones se mantendrán similares el sábado, con aumento de nubosidad y leves chances de chaparrones aislados. Si bien la máxima subirá, será una jornada agradable, con vientos ligeros del sector norte.

Mientras que el domingo se espera una situación similar, con una mínima de 16 grados, una máxima de 26 y buenas condiciones generales, que serán la antesala a una semana con algunas inestabilidades y cielo mayormente nublado, con temperaturas por encima de los 28 grados.