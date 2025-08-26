El secreto mejor guardado de Antonela Roccuzzo para lucir una piel luminosa a los 37 años

Siempre natural y cercana, Antonela Roccuzzo volvió a compartir con sus seguidores un conjunto de hábitos para lucir una piel luminosa. A través de Instagram, recomendó un sérum de vitamina C vegano y de origen natural como su “producto infaltable”, aunque remarcó que no es un secreto, sino un complemento en una rutina equilibrada.

La influencer también destacó la importancia de una alimentación rica en antioxidantes naturales. Entre sus elecciones predilectas están cítricos, frutos rojos, kiwi, pimientos y vegetales de hoja verde, alimentos cargados de vitamina C que favorecen el colágeno y protegen contra el envejecimiento celular.

Antonela Roccuzzo

El agua es otro pilar en su estilo de vida saludable. Roccuzzo reiteró que una correcta hidratación mantiene la piel suave, elástica y luminosa.

La actividad física forma parte del día a día de Antonela. Además de compartir rutinas de entrenamiento en el gimnasio, confiesa que el ejercicio regular le permite oxigenar su piel y aliviar el estrés, lo cual, a su vez, impacta positivamente en su semblante.

Antonela Roccuzzo

En distintas oportunidades contó que su rutina de belleza es rápida, sencilla y efectiva, ideal para una mujer con tres hijos. Ese enfoque práctico confirma que no necesita rituales extorsivos: prioriza hábitos constantes y realistas.

Antonela Roccuzzo deslumbró con un mono negro.

Para su cabello, Antonela reveló que utiliza cepillos especiales que estimulan el cuero cabelludo y realzan su brillo natural, sin necesidad de productos costosos o tratamientos elaborados.

En resumen, el cuidado de Antonela se basa en hábitos: buena alimentación antioxidante, hidratación constante, movimiento físico, y suplementos complementarios como el sérum de vitamina C. Una propuesta realista y cotidiana que inspira días sanos y piel luminosa, sin necesidad de excesos.