Vía Rosario / Antonela Roccuzzo

El secreto mejor guardado de Antonela Roccuzzo para lucir una piel luminosa a los 37 años

La esposa de Lionel Messi sorprendió al revelar cuál es el producto infaltable en su rutina diaria de cuidado de la piel. Simple, accesible y clave para mantener un cutis radiante.

Redacción Vía Rosario
Redacción Vía Rosario

26 de agosto de 2025,

El secreto mejor guardado de Antonela Roccuzzo para lucir una piel luminosa a los 37 años
Antonela Roccuzzo posó para la nueva campaña de Adidas.

Siempre natural y cercana, Antonela Roccuzzo volvió a compartir con sus seguidores un conjunto de hábitos para lucir una piel luminosa. A través de Instagram, recomendó un sérum de vitamina C vegano y de origen natural como su “producto infaltable”, aunque remarcó que no es un secreto, sino un complemento en una rutina equilibrada.

La influencer también destacó la importancia de una alimentación rica en antioxidantes naturales. Entre sus elecciones predilectas están cítricos, frutos rojos, kiwi, pimientos y vegetales de hoja verde, alimentos cargados de vitamina C que favorecen el colágeno y protegen contra el envejecimiento celular.

Antonela Roccuzzo
Antonela Roccuzzo

El agua es otro pilar en su estilo de vida saludable. Roccuzzo reiteró que una correcta hidratación mantiene la piel suave, elástica y luminosa.

La actividad física forma parte del día a día de Antonela. Además de compartir rutinas de entrenamiento en el gimnasio, confiesa que el ejercicio regular le permite oxigenar su piel y aliviar el estrés, lo cual, a su vez, impacta positivamente en su semblante.

Antonela Roccuzzo
Antonela Roccuzzo

En distintas oportunidades contó que su rutina de belleza es rápida, sencilla y efectiva, ideal para una mujer con tres hijos. Ese enfoque práctico confirma que no necesita rituales extorsivos: prioriza hábitos constantes y realistas.

Antonela Roccuzzo deslumbró con un mono negro.
Antonela Roccuzzo deslumbró con un mono negro.

Para su cabello, Antonela reveló que utiliza cepillos especiales que estimulan el cuero cabelludo y realzan su brillo natural, sin necesidad de productos costosos o tratamientos elaborados.

En resumen, el cuidado de Antonela se basa en hábitos: buena alimentación antioxidante, hidratación constante, movimiento físico, y suplementos complementarios como el sérum de vitamina C. Una propuesta realista y cotidiana que inspira días sanos y piel luminosa, sin necesidad de excesos.

Temas Relacionados

MÁS DE Antonela Roccuzzo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS