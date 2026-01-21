El “paseo mágico” de Antonela Roccuzzo en Nueva York: ¿Qué sueño cumplió la rosarina en Broadway?

Antonela Roccuzzo volvió a ser tendencia tras tomarse un respiro en su agenda. Viajó a Nueva York con un objetivo muy claro: sumergirse en el universo fantástico que la apasiona desde hace años. A través de sus redes sociales, la “primera dama” del fútbol mundial mostró su entusiasmo al visitar Broadway, el corazón del teatro internacional, para cumplir un deseo pendiente.

Anto mágica.

El motivo del viaje fue disfrutar de la aclamada obra de teatro “Harry Potter and the Cursed Child”. Desde su llegada al teatro, Antonela no ocultó su alegría y compartió imágenes de la cartelería y el ambiente místico que rodea a la producción.

Antonela confesó que es una fiel seguidora de las novelas de J. K. Rowling, un fanatismo que ha cultivado en la intimidad de su hogar y que ahora decidió compartir con el mundo.

Una fanática de Gryffindor en el corazón de Manhattan

Su amor por la saga no es algo nuevo. En reiteradas ocasiones, la influencer ha manifestado su afinidad con Gryffindor, la casa de los valientes en el Colegio Hogwarts. Este vínculo con la historia del “niño que vivió” es tan profundo que incluso su último cumpleaños contó con una ambientación temática inspirada íntegramente en el mundo de la magia, demostrando que su pasión trasciende las edades y las fronteras.

Durante su estadía en la Gran Manzana, la rosarina aprovechó para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad, pero el plato fuerte fue, sin dudas, la experiencia en el Lyric Theatre. Allí, Antonela pudo ver de cerca la continuación de la historia que marcó a toda una generación.

El lado más humano de Antonela

Este tipo de posteos permite conocer una faceta más relajada de la empresaria, lejos de las galas y los compromisos deportivos. Al mostrarse como una “Potterhead” (nombre que reciben los fanáticos de la franquicia), Antonela genera una cercanía única con su público.

Finalmente, la visita a Broadway se convirtió en un hito más en la bitácora de viajes de la familia Messi-Roccuzzo. Tras vivir una noche inolvidable rodeada de hechizos y efectos especiales, Antonela reafirmó que siempre hay tiempo para cumplir sueños, sin importar qué tan grandes o “mágicos” sean.