El milagroso relato del rosarino Merakio tras sobrevivir al descarrilamiento en España: “Nos asustamos todos. Había gente llorando, sangre, lo peor que te puedas llegar a imaginar”

Lucas Merayo, el influencer rosarino popularmente conocido como Merakio, se encontraba a bordo de una de las formaciones que protagonizaron un fatal descarrilamiento en España. El creador de contenidos se convirtió involuntariamente en uno de los testigos directos de una de las peores tragedias viales registradas recientemente en Europa, la cual ya se ha cobrado la vida de al menos 39 personas.

Merakio, quien reside en el exterior pero mantiene un vínculo constante con sus raíces argentinas, utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores. Sin embargo, lo que realmente conmocionó a la comunidad fue un crudo video que filmó desde el interior del vagón, donde se percibe el clima de angustia tras el impacto.

El milagro de salir con vida: “Fue una película de terror”

A través de sus historias de Instagram, el rosarino compartió imágenes impactantes de los momentos posteriores al impacto. En los videos se puede observar el estado de las vías y el trabajo de los servicios de emergencia que acudieron al lugar. Con la voz aún quebrada por el shock, Merakio describió la situación como un escenario de película de terror, destacando la rapidez con la que todo sucedió y el milagro que significó haber salido caminando.

Testimonio en “Perros de la Calle”

Durante su participación como invitado en el programa “Perros de la Calle”, Merakio ofreció un relato crudo y directo sobre los momentos de angustia vividos durante el accidente. La secuencia comenzó con una “vibración fuerte, nos asustamos todos, empezó a gritar la gente”, un preludio confuso que culminó cuando “se sintió un choque atrás”.

Según explicó en la entrevista, la magnitud del evento no fue evidente de inmediato: “No nos habíamos dado cuenta pero se había descarrilado el último vagón”, lo que derivó rápidamente en una situación traumática con “gente gritando, gente llorando, gente rompiendo el vidrio con el martillito y saltando”, describiendo el escenario final como un cuadro de “sangre, muertos, lo peor que te puedas llegar a imaginar”.

“En Europa hay problemas también, las vías no tienen el mantenimiento”, agregó Merakio. De esta manera, su paso por el programa no solo sirvió para documentar el horror del descarrilamiento, sino también para poner el foco en la falta de inversión técnica como un problema global que pone en riesgo la vida de los pasajeros