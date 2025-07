El fuerte descargo de Mauro Icardi tras la polémica por el video íntimo: “Por lo menos...”

Mauro Icardi se encuentra nuevamente en el centro de la polémica luego de que la vedette uruguaya Natasha Rey difundiera un video íntimo que, según ella, le habría enviado el futbolista por Instagram. La acusación se viralizó rápidamente y detonó una reacción brutal por parte del jugador del Galatasaray.

Mauro Icardi negó que el video sea verídico. (Web)

En su primera respuesta, Icardi utilizó el humor y la ironía: se burló públicamente, subió una captura que mostraba un mensaje de Rey intentando contactar a su cuenta, y explicó que nunca aceptó los mensajes. Para el futbolista, Rey le envió videos desnuda sin que él lo solicitara.

Pero, fiel a su estilo mediático, horas después decidió subir el tono y reavivar el escándalo. Entonces publicó una imagen suya jugando para el Galatasaray con un mensaje directo: “Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos, que no me ofende, pero sean competentes… ¡no baratitos!”. Luego, sumó una referencia al partido donde se tomó la imagen que eligió compartir: “Qué victoria en Old Trafford, Manchester”.

El fuerte posteo de Icardi tras la difusión de su video íntimo.

Pero la respuesta no fue solo la suya. La China Suárez, su actual pareja, apoyó su defensa y reposteó la historia de Icardi y agregó un mensaje sarcástico: “Baby, la podrías haber aceptado”.

Lejos de retroceder, la uruguaya redobló la apuesta en sus redes sociales y afirmó sin titubear: “Yo nunca miento… tengo que cuidar mi crío”. Además, advirtió que publicaría el video completo, instando a sus seguidores a grabar la pantalla para evitar que Instagram lo bloquee.

La discusión expuso un cruce de altísima tensión, con acusaciones por todas partes, capturas de pantalla expuestas y un tono de “guerra mediática” que ya generó memes, comparaciones y distintos debates en las redes.