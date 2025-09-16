Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones del 26 de octubre

Este martes 16 de septiembre quedó habilitado el padrón definitivo para las elecciones generales de diputados y senadores nacionales, que se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre. La novedad es clave para Rosario y toda la Argentina, ya que se trata de los primeros comicios nacionales que se realizarán con Boleta Única en Papel (BUP).

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el listado oficial de electores, incluyendo locales de votación, número de mesa y orden. Aquellos con domicilio en Rosario mayores de 16 años están incluidos; el voto para menores de 16 no es obligatorio.

Consultar dónde votar es sencillo. Sólo se necesita ingresar al sitio web oficial del padrón electoral con DNI, distrito y datos de verificación para conocer la escuela asignada, el número de mesa y el número de orden dentro de la lista de votantes.

Hasta el 26 de septiembre será posible realizar reclamos en caso de errores u omisiones en los datos del padrón. Es fundamental para quienes hayan cambiado de domicilio, modificado su documento o detecten inconsistencias.

El debut de la Boleta Única en Papel es otra característica que distingue estos comicios. Aunque Rosario ya la conoce por elecciones provinciales, será la primera vez que se use a nivel nacional.

Además del sitio oficial del padrón, muchas personas usarán herramientas adicionales como el chatbot “Vot-A” de la CNE, que ofrece asistencia vía WhatsApp sobre dónde votar, qué es la Boleta Única en Papel y otros detalles prácticos.