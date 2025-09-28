Día del Empleado de Comercio en Rosario: qué abre y qué cierra este lunes 29 de septiembre

Este lunes 29 de septiembre Rosario tendrá un esquema de actividad comercial reducido: supermercados, shoppings y grandes cadenas permanecerán cerrados por el Día del Empleado de Comercio. La fecha, que por Ley 26.541 se celebra cada 26 de septiembre, fue trasladada este año al lunes para favorecer el descanso y ordenar la operatoria del sector, según el acuerdo alcanzado a nivel nacional.

La Asociación de Empleados de Comercio (AEC) de Rosario confirmó que el alcance del descanso incluye centros comerciales y rubros como indumentaria, jugueterías y electrodomésticos. En paralelo, se espera actividad normal en pequeños negocios que son atendidos por sus propios dueños, como suele ocurrir cada año en esta jornada.

La decisión de trasladar la conmemoración contó con aval de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y de las cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA). El acta fijó de manera explícita que en 2025 el descanso se cumple el lunes 29 de septiembre.

De acuerdo con la normativa, el Día del Empleado de Comercio tiene el alcance de un feriado para el personal comprendido en el convenio mercantil. Si la empresa necesitara operar, debe aplicarse el tratamiento salarial correspondiente a una jornada feriada o acordar esquema de descanso compensatorio, según las pautas vigentes.

En Rosario, la medida impactará sobre todo en las grandes superficies —donde la adhesión es prácticamente total—, por lo que se prevén persianas bajas en hiper y supermercados, centros comerciales y paseos de compras. Medios locales reiteraron que el objetivo es garantizar el descanso efectivo del personal mercantil.

Para los consumidores, la recomendación es anticipar compras diarias y planificar trámites para martes, cuando la operatoria se normalice. En años anteriores, la postal del feriado mercantil mostró baja circulación en zonas como peatonales y arterias comerciales, con excepción de locales de atención a puertas abiertas atendidos por sus dueños.

La homologación oficial del traslado fue comunicada en la semana previa al feriado, con precisiones sobre su aplicación en liquidaciones de septiembre. Especialistas laborales recordaron que el día no debe computarse como franco compensatorio y que, de coincidir con franco habitual, corresponde su traslado a otra fecha, criterio que también remarcaron desde el gremio local.