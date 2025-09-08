Ángel Di María vive una etapa plena de felicidad tras su regreso a Rosario Central pero en las últimas horas fue contundente al referirse a su retiro de la Selección Argentina y al de su amigo y compañero, Lionel Messi.

En medio de una entrevista en la que abordó sin medias tintas su retiro del combinado albiceleste, ‘Fideo’ sostuvo: “No tengo remordimiento. Llegué hasta donde quería llegar y logré todo lo que quería”. En ese punto, se refirió a la actualidad del equipo: “No extraño jugar. Llegué a un punto donde sentí que era el momento. Llegué a todo”.

En cambio, el volante rosarino puso en valor la renovación de los nombres: “Los chicos vienen con una generación nueva como Nico Paz, Garnacho, Thiaguito Almada. Necesitan ese espacio, ese rodaje de cara al Mundial”, sostuvo con plena convicción.

Esta claridad contrasta con la tradición de prolongar los adioses, algo que Di María justificó: “Si uno sigue ahí, le sacás espacio a los más jóvenes, y a mí eso no me lo permitía”.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso ingresaron a la cancha del estadio Monumental con sus hijas para el homenaje a su retiro de la selección argentina de fútbol.

Con sus títulos y una trayectoria que marcó una era en el seleccionado, su despedida fue celebrada por muchos. Pero Di María reveló que lo que más extraña no es el campo de juego, sino la cotidianeidad: “Se puede extrañar el mate, el día a día, ir a la cancha”.

Respecto a Lionel Messi, quien está en duda para el Mundial 2026, Di María fue claro: “Leo no se retiró todavía. Tiene un mundial por delante, seguro… Ojalá le quede muchísimo más porque es el mejor de la historia”.

En paralelo, el ex Real Madrid reafirmó su deseo de disfrutar el presente en Central: “Estoy viviendo algo muy lindo acá. Volví a debutar, estoy otra vez en Primera en el club que me vio nacer. Es una alegría inmensa”.

El ídolo canalla comentó cómo vive su regreso al fútbol local y especialmente su gol en el clásico ante Newell’s: “Con ese gol se fue todo a la mierda, siempre soñé con volver y que pasen cosas hermosas, pero todo esto hasta el clásico es más de lo que podía soñar. Con el clásico creo que terminé de meterme en el corazón de los hinchas”.