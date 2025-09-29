Detuvieron a Zapa, el jefe de la barra de Newell’s, en un megaoperativo contra el narcotráfico

En un operativo conjunto llevado a cabo este lunes, fuerzas de seguridad realizaron 110 allanamientos en la zona sur de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez, resultando en la detención de 33 personas, entre ellas Alejandro Daniel “Zapa” V., identificado como líder de la barra brava de Newell’s y vinculado a la organización narco Los Monos.

La investigación, que involucró a fiscales de distintas jurisdicciones, se centró en desmantelar una red dedicada a la venta de drogas al menudeo y a hechos de violencia relacionados. Durante los procedimientos, se secuestraron más de 19 millones de pesos, 2.100 dólares, cocaína, marihuana, armas de fuego y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Detuvieron al jefe de la barra brava de Newell’s en allanamientos por venta droga al menudeo

Además de “Zapa”, fueron detenidos otros miembros de la barra de Newell’s, como Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, Carlos Damián “Toro” Escobar y Jonatan Emiliano “Jano” F., quienes operaban desde distintas cárceles del país. También se registraron detenciones en Villa Gobernador Gálvez, donde José “Yiyo” M., señalado como jefe de la barra del club Coronel Aguirre, fue aprehendido.

La investigación también apunta a posibles complicidades dentro de instituciones estatales. Se encuentran bajo investigación empleados municipales y una policía que cumplen funciones en hospitales de la región, sospechados de colaborar con las organizaciones delictivas.

El operativo, que involucró a la Policía Federal, la Policía de Investigaciones y otras fuerzas de seguridad, se desarrolló en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación. La magnitud de los procedimientos y la cantidad de detenidos reflejan el compromiso de las autoridades en combatir el narcotráfico y la violencia en la región.

Las autoridades informaron que aún hay al menos 20 personas prófugas, entre ellas una empleada municipal vinculada a uno de los reclusos detenidos. Los detenidos serán trasladados al Centro de Justicia Penal de Rosario, donde se les tomará declaración indagatoria en los próximos días.

Este operativo marca un avance significativo en la lucha contra el narcomenudeo y la violencia organizada en Rosario y sus alrededores, enviando un mensaje claro sobre la determinación de las autoridades para desarticular redes delictivas y restaurar el orden en la región.