Después de 17 años se conoció el verdadero motivo de la separación de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani

Amalia Granata y Cristian “el Ogro” Fabbiani fueron, entre 2007 y 2008, una de las parejas más escandalosas de la farándula argentina. Pese a que la relación duró muy poco tiempo, se convirtió también, por su intensidad y su tenso final, en una de las más recordadas. Sin embargo, también dio su fruto: tuvieron una hija, Uma Fabbiani Granata, hoy de 17 años.

La historia de la separación de la actual diputada santafesina y el técnico de Newell’s estuvo marcada por disputas públicas. La relación, que comenzó en 2007, terminó el año siguiente con la llegada de su hija. Desde entonces, ambos han mantenido una relación tensa, con episodios de enfrentamientos públicos y desacuerdos sobre la crianza de su hija.

Cristian Fabbiani y Amalia Granata junto a Uma

Fue la adolescente quien, en una entrevista en el ciclo televisivo Herederos, de Telefe, compartió su perspectiva sobre la separación de sus padres. En ese momento, cuando tenía 16 años, se refirió al alejamiento de su padre y aclaró que fue su decisión y no influenciada por su madre. “No lo veo mucho, nos distanciamos, así que no lo veo desde hace unos 4 años. Yo pienso que la gente no cambia”, explicó.

Amalia Granata junto a Uma

Mientras tanto, Amalia siempre ha sido clara al respecto. En diversas entrevistas, señaló que el conflicto entre Uma y su padre es un tema personal entre ellos. “Yo sé por qué fue la pelea, cuál es el enojo puntual por el que ella decidió cortar la relación en ese momento. Y después se fue agravando la situación”, comentó por aquellos días en el programa Intrusos. Incluso, la adolescente decidió no invitar a su padre a su fiesta de 15, aunque si hizo partícipe a la familia Fabbiani.

La adolescente no tiene relación con su padre.

“Me comunico, hablamos. Hablo con mis dos tías y con mi abuela, para decirnos feliz cumpleaños, y con mis primos, a quienes también quiero”, comentó, mostrando que, aunque la relación con su padre es distante, los lazos familiares persisten.

Cómo fue el reencuentro entre el Ogro Fabbiani y su hija Uma

El reencuentro entre Uma y su padre, ocurrido recientemente después de cinco años sin verse, fue un momento cargado de emociones. Fabbiani compartió en sus redes sociales una foto junto a su hija y sus dos hijos menores, fruto de su actual matrimonio con Gimena Vascon, con el mensaje: “Mi equipo ideal para toda la vida”. Este gesto fue interpretado como un intento de reconstruir el vínculo perdido.

Uma, la hija de Amalia Granata, se reencontró con su papá tras cinco años distancia

Amalia Granata, al ser consultada sobre esta reunión, expresó su respeto por la decisión de su hija. “Yo siempre respeté sus tiempos y sus elecciones porque es una mujer y debe tener la libertad de decidir con quién quiere vincularse”.

El reciente testimonio de Uma aportó una nueva perspectiva sobre los motivos detrás de la separación de sus padres, mostrando que, más allá de los conflictos mediáticos, existen razones personales y familiares profundas que han influido en su relación.

Cristian Fabbiani y Amalia Granata

La historia de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, marcada por el amor, el conflicto y la reconciliación, continúa siendo un tema de interés para la opinión pública. El testimonio de su hija Uma ofreció una mirada íntima y sincera sobre los desafíos que enfrentan la familia.