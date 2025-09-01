Deslumbrante y audaz: el look de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina que vale una fortuna

Soledad Pastorutti no pasa desapercibida cuando pisa un escenario y menos aún en las galas intensas de los playoffs de La Voz Argentina. Esta vez, su elección fue una prenda que despertó miradas y comentarios por aparte: un minivestido negro corto, con transparencias y tiras brillantes, valorado en $350.000 de la marca Kosaf Studio.

Soledad Pastorutti

El valor de la prenda reflejó la intención: una Sole audaz, empoderada, que no teme mostrar su figura privilegiada ni desafiar los códigos de elegancia tradicionales en un reality de canto.

Soledad Pastorutti

Las redes sociales estallaron en elogios y admiración. A muchos seguidores hasta les generó sorpresa que la folclorista haya dado este paso hacia un estilo más glam y moderno.

Más allá del impacto visual, el outfit concretó un mensaje: Soledad se mantiene vigente, actual y construye una identidad televisiva que conjuga la tradición folclórica con vibraciones contemporáneas.

El vestido que usó Soledad Pastorutti en La Voz Argentina.

La marca Kosaf Studio, que no era masivamente conocida antes del programa, ganó visibilidad nacional. Este tipo de exposición no solo favorece a la diseñadora, sino que también amplía el debate sobre moda televisiva de alto costo en el mainstream argentino.

Pero además lució otro outfit que también se ganó los elogios del público. En esa ocasión, dos piezas componían el look: un body tipo free fall de encaje con mangas largas y una minifalda satinada con una tira que desciende hasta el piso.

Soledad Pastorutti

Este episodio llega en un contexto en el que la Sole, además de brillar con su voz, se afirma como un ícono de estilo. Hace rato dejó el poncho para mostrarse más flexible y confiada en lo estético, explorando transparencias, brillos y prendas estructuradas que resaltan su figura con glamour y sin artificios.