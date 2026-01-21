Del Gran Rosario a las pasarelas de Estados Unidos: la marca local que llega a la Fashion Week de New York

El talento del Gran Rosario no conoce fronteras y esta vez el hito llega desde el sector textil. Una marca de indumentaria que comenzó como un proyecto autogestivo entre las localidades de Funes y Roldán ha logrado lo que para muchos es un sueño inalcanzable: ser convocada para participar en la Fashion Week de New York. Este logro posiciona al diseño regional en la vidriera más importante de la industria de la moda global.

La propuesta, que se destaca por su identidad propia y un fuerte enfoque en la calidad de los materiales, cautivó a los curadores internacionales. La marca es de indumentaria femenina y fue seleccionada para formar parte de la Fashion Week de Nueva York de febrero de 2026.

.

El camino desde la región hacia la Gran Manzana

Betina Pellerino, la firma que lleva el nombre de su creadora, presentará una mini colección en una de las pasarelas más influyentes del mundo tras 23 años de trayectoria en el rubro. El proceso de expansión no fue casualidad, sino el resultado de años de trabajo en el mercado local y nacional.

Detrás de la marca hay un equipo familiar de tres personas: Betina Pellerino, quien está al frente del diseño, Fernando Flores, su marido, quien se encarga de la producción y la administración, y Juan Pellerino, su hermano, quien lidera el área comercial.

.

La repercusión de la noticia ha generado un gran orgullo entre los vecinos y colegas del sector. No es común que marcas del interior del país logren un espacio en el calendario oficial de Nueva York, compartiendo escenario con las casas de moda más lujosas del planeta.

La propuesta apunta a lo cotidiano y apunta a los talles reales, pensados para cuerpos diversos y usos concretos. El local funciona en Sánchez de Loria 334 bis, en Fisherton, a apenas minutos de todo el corredor oeste de Rosario.