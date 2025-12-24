Vía Rosario / Verano en Rosario

Cuánto cuestan los taxis náuticos para cruzar a las islas en la temporada de fiestas 2025 en Rosario

Las playas del Delta del Paraná son un lugar especial para pasar el día en el río. La isla El Banquito, isla La Invernada y Paraná Viejo son algunas de las opciones disponibles para pasar Navidad y Año Nuevo.

24 de diciembre de 2025,

La isla Sabino Corsa es de las elegidas para pasar el calor

A tan solo minutos de la ciudad, el Delta del Paraná ofrece un escape único para disfrutar del sol y del río. Sus playas son el destino perfecto para una jornada de relax, combinando amplias zonas de arena con sol y sombra.

Las islas ofrecen gran variedad de paradores.
Opciones y precios para cruzar a las islas

El Banquito (salidas desde el centro)

Con los atractivos de un estilo isleño, los paradores de El Banquito (abiertos en temporada de verano) ofrecen minutas y comidas rápidas, algunos tienen carnes y pescados a la parrilla, y en general no faltan jugos, licuados, tragos y cervezas. Todo se acompaña con largas caminatas por las costas, actividades como fútbol y voley en la arena, perímetro para bañistas y alquiler de sombrillas y reposeras. Para los que quieran ir preparados desde la ciudad, se puede llegar con heladeritas o bolsos con comida y bebida.

El traslado se realiza desde la Terminal Fluvial, el principal puerto de pasajeros de la región, donde además puede consultarse por distintos paseos y excursiones fluviales.

  • Viernes, sábados, domingos y feriados. Salidas cada hora desde las 10 hasta las 16 h. Última lancha de regreso parte a las 19 h.
  • Ticket: $11.000 (incluye tasa de embarque) 
Cruzar a alguna de las islas es una excelente opción para este verano.
Isla La Invernada (salidas desde zona norte)

Hay una decena de paradores entre costas de arena y áreas arboladas, ante vistas panorámicas del río y el puente Rosario-Victoria. Además de servicio de bar, en general hay música, vóley de playa y fútbol-tenis; también es posible encontrar metegol, mesa de ping-pong y espacios para hacer actividades como telas o slack-line.

  • Lunes a lunes de 10 a 21 hs.  
  • Cruces a isla verde $10.000 por personas ida y vuelta.

Paraná Viejo (salidas desde zona norte)

El Paraná Viejo es un riacho detrás de la isla La Invernada al que se accede tras cruzar el canal principal y bordear el puente Rosario-Victoria, a unos 15 o 20 minutos de navegación. Allí hay un tradicional restaurante isleño, un ecocamping y paradores para pasar días de playa, disfrutar de actividades y probar típicos platos de pescado de río.

  • El taxi náutico para cruzar al Paraná Viejo sale desde el embarcadero de Costa Alta (Av Carrasco y Fontanarrosa). Costo $15.000 ida y vuelta por orden de llegada.
  • Los paseos en lancha son recorridos de 1.30 h por el río Paraná y sus riachos interiores. Se realiza avistaje de flora y fauna. Mínimo 4 pasajeros. Costo $35000 por persona.  Desde las 10 a las 19 h.

