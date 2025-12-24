Cuánto cuestan los taxis náuticos para cruzar a las islas en la temporada de fiestas 2025 en Rosario

A tan solo minutos de la ciudad, el Delta del Paraná ofrece un escape único para disfrutar del sol y del río. Sus playas son el destino perfecto para una jornada de relax, combinando amplias zonas de arena con sol y sombra.

Las islas ofrecen gran variedad de paradores.

Opciones y precios para cruzar a las islas

El Banquito (salidas desde el centro)

Con los atractivos de un estilo isleño, los paradores de El Banquito (abiertos en temporada de verano) ofrecen minutas y comidas rápidas, algunos tienen carnes y pescados a la parrilla, y en general no faltan jugos, licuados, tragos y cervezas. Todo se acompaña con largas caminatas por las costas, actividades como fútbol y voley en la arena, perímetro para bañistas y alquiler de sombrillas y reposeras. Para los que quieran ir preparados desde la ciudad, se puede llegar con heladeritas o bolsos con comida y bebida.

El traslado se realiza desde la Terminal Fluvial, el principal puerto de pasajeros de la región, donde además puede consultarse por distintos paseos y excursiones fluviales.

Viernes, sábados, domingos y feriados . Salidas cada hora desde las 10 hasta las 16 h . Última lancha de regreso parte a las 19 h .

Ticket: $11.000 (incluye tasa de embarque)

Cruzar a alguna de las islas es una excelente opción para este verano.

Isla La Invernada (salidas desde zona norte)

Hay una decena de paradores entre costas de arena y áreas arboladas, ante vistas panorámicas del río y el puente Rosario-Victoria. Además de servicio de bar, en general hay música, vóley de playa y fútbol-tenis; también es posible encontrar metegol, mesa de ping-pong y espacios para hacer actividades como telas o slack-line.

Lunes a lunes de 10 a 21 hs.

Cruces a isla verde $10.000 por personas ida y vuelta.

Paraná Viejo (salidas desde zona norte)

El Paraná Viejo es un riacho detrás de la isla La Invernada al que se accede tras cruzar el canal principal y bordear el puente Rosario-Victoria, a unos 15 o 20 minutos de navegación. Allí hay un tradicional restaurante isleño, un ecocamping y paradores para pasar días de playa, disfrutar de actividades y probar típicos platos de pescado de río.