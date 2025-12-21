Vía Rosario / precios

Cuánto cuestan los sandwiches de miga para esta Navidad 2025 en Rosario

El infaltable de la mesa navideña llega con nuevos valores a las confiterías de la ciudad. Un relevamiento por los precios de los clásicos de jamón y queso y los favoritos “especiales”.

Belén Musso

21 de diciembre de 2025,

Plato frío de Navidad.

Para muchas familias rosarinas rosarinas, la Navidad no empieza hasta que los sándwiches de miga están sobre la mesa. A pocos días de las fiestas de 2025, las panaderías y confiterías de la ciudad ya lucen sus listas de precios actualizadas y las agendas de pedidos están al rojo vivo.

Según un relevamiento por distintos barrios rosarinos, la docena de sándwiches triples de jamón y queso promedia los $14.000, aunque los valores pueden variar según el tamaño del sándwich y el tipo de elaboración, ya sea industrial o artesanal.

Mamina

  • $26.000 24 triples Surtido: (Jamón/Palmito; Jamón/Huevo/Tomate; Queso/Huevo/Aceituna; Alcaucil/Pollo)
  • $26.000 24 triples Vegetarianos
  • $28.000 24 triples Jamón Cocido y Queso
  • $30.000 24 triples Gourmet

Nuria

  • $14.300: 12 unidades mixtos jamón cocido y queso
  • $17.600: 12 unidades mixtos jamón crudo y queso
  • $23.100: 12 triples de cocido, queso, lechuga, tomate y huevo
  • $28.600: 12 triples e pavita, tomate y huevo

WonderMiga (Planchas enteras cortadas en 6 unidades)

Los más económicos (Hasta $7.000)

  • $6.000: Jamón, Lechuga y Tomate.
  • $7.000: Jamón y Queso (Clásico).
  • $7.000: Jamón solo / Queso solo.
  • $7.000: Jamón, Choclo y Morrón.
  • $7.000: Pollo, Huevo, Lechuga y Tomate.
  • $7.000: Morrón, Huevo y Aceitunas.
  • $7.000: Roquefort y Morrón.
  • $7.000: Jamón, Lechuga, Tomate y Morrón.

Variedades Intermedias ($7.500 a $8.500)

  • $7.500: Jamón, Queso, Lechuga y Tomate.
  • $7.500: Roquefort, Choclo y Morrón.
  • $7.500: Jamón Cocido, Huevo y Queso.
  • $8.000: Anchoa, Huevo, Mayonesa y Aceitunas.
  • $8.500: Roquefort y Jamón.
Sandwicheto

$ 115.000 Combo fiesta opción 1 (para 10/12 personas)

  • 64 simples de jamón y queso copetín con mayonesa.
  • 64 triples especiales copetín.
  • 1 docena de tartaletas surtidas.
  • 1 docena de arrolladitos surtidos.
  • 1 docena de empanadas copetín / canastitas disponibles.
  • 1 docena de fosforitos jamón y queso, pancitos saborizados.

$ 69.000: Combo fiesta 2 (10/12 personas)

  • 48 sandwiches triples surtidos copetín sin cambios
  • 2 docenas de empanadas copetín (las disponibles)
  • 1 docena de Frankfurt
  • 1 docena de pizzetines 4 gustos

$ 29.000: Combo familia 3 (para 4/6 personas)

  • 48 simples de jamón y queso o surtidos tamaño lunch
  • 6 empanadas grandes a elección
  • 1 Snack copetín costo menor a $2.000

