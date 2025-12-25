Cronología del caso más resonante del 2025 en Rosario: la historia del bebé de seis meses internado con signos de abuso

El inicio de noviembre de 2025 quedará marcado en la memoria de los rosarinos por uno de los hechos más atroces de los últimos tiempos. La secuencia comenzó en la madrugada de un lunes 3 noviembre, cuando una adolescente de 16 años llegó a la guardia del Hospital de Niños Víctor J. Vilela con su hijo de apenas seis meses. Lo que inicialmente se presentó como una consulta por malestar estomacal y llanto persistente, terminó revelando una realidad escalofriante: los médicos detectaron de inmediato lesiones compatibles con abuso sexual.

El bebé continúa internado en el Vilela. (Alan Monzón / Rosario3 / Gentileza)

Tras encontrarse con esa situación, el personal médico activó el protocolo de emergencia. El estado de salud del lactante obligó a los profesionales a realizar una intervención bajo anestesia para evaluar la magnitud del daño. En este contexto, la Dirección de Niñez tomó una medida de protección excepcional que desplazó a la madre del cuidado directo de su hijo, mientras se iniciaba la investigación para esclarecer lo sucedido.

El pedido de la madre del bebé la semana en la que fue internado

Ante esta situación, la joven de 16 años rompió el silencio con un pedido desesperado a las autoridades. En declaraciones con Telefe Rosario, la madre contó que al bebé le estaban pasando suero y medicamentos, y realizó un reclamo contundente: “Queremos respuesta aunque sea... Quiero que me dejen verlo y que no me saquen la autorización de ser madre“. Por su parte, Rodrigo Lioi, director de Niñez, confirmó que el bebé quedaría al resguardo del hospital con acompañantes asignados por el organismo.

“Por la situación clínica, el bebé quedará al resguardo del hospital. Nosotros tenemos acompañantes que tienen el rol de cuidador, más allá de que después se puede resolver que a lo mejor hay algún otro familiar directo que puede también ejercer los cuidados y tener vínculo con el bebé”, concluyó Lioi.

Prisión preventiva para la pareja de la madre del bebé

La joven también dialogó con Telenoche y se refirió al hombre detenido, identificado como Guillermo Mario Vázquez, de 47 años, quien mantenía un vínculo con ella desde hace tres años. “Era parte de mi familia, nunca sospechamos que iba a pasar esto”, expresó la adolescente, aclarando que que tenía un vínculo afectivo con Vázquez. La Justicia, a través de los fiscales Agustina Ferttita y Diego Meinero, imputó a Vázquez por abuso sexual con acceso carnal agravado, dictando su prisión preventiva.

El estado de salud del bebé

En la primera semana de diciembre, el director del Hospital Vilela, Eduardo Casim, confirmó que el pequeño evolucionaba bien y ya se encontraba clínicamente en condiciones de alta. “Afortunadamente, desde el ingreso, la evolución fue satisfactoria. Pudimos realimentarlo y las lesiones cicatrizaron muy bien”, explicó el profesional. Casim detalló que, aunque el niño ya tiene el alta médica, su destino depende exclusivamente de lo que decida la Dirección de Niñez.

Situación judicial actual

Finalmente, respecto a qué va a pasar con el bebé de seis meses, las autoridades confirmaron que se mantiene la medida de protección excepcional para separarlo de su entorno familiar. Según lo expresado por Lioi, el menor continúa bajo el cuidado de acompañantes del sistema de protección. Al día de la fecha no hay novedades sobre un nuevo destino y se mantiene mucho resguardo sobre el caso para proteger la integridad del niño.