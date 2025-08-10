Rosario se prepara para recibir a miles de fanáticos del cómic con la XIV edición de Crack Bang Boom, la convención internacional de historietas más importante del país.

El evento se llevará a cabo del 14 al 17 de agosto en el Centro de Expresiones Contemporáneas, el Galpón 11 y Puerto Joven, con horarios de 14 a 20 horas los días jueves y viernes, y de 13 a 20:30 horas el sábado y domingo.

Rosario celebra 300 años con la convención de cómics más esperada del país.

Este año, la convención se enmarca en la celebración de los 300 años de la ciudad de Rosario, incorporando una muestra y un concurso de historietas dedicados a este aniversario.

La programación incluye una amplia variedad de actividades:

Invitados internacionales y nacionales: Entre los artistas confirmados se encuentran Rafael Albuquerque, Martín Cóccolo, David Lloyd (con apoyo del programa Cultura Circular del British Council), Thomas Dassance, Atsushi Kaneko, R. G. Llarena, Frédéric Toutlemonde, Paula Andrade, Pablo Ayala, Julio Azamor, Ricardo Ferrari, Horacio Langlois, Power Paola, Alberto Saichann, Luis Scafati, Camila Torre Notari y Guillermo Villarreal.

Rosario celebra 300 años con la convención de cómics más esperada del país.

Exposiciones destacadas : Épico en la CBB : Obras originales de los principales dibujantes que colaboraron con Robin Wood, desde sus comienzos con Lucho Olivera hasta sus últimas series. La cueva del Batimóvil : Un recorrido visual por los modelos más icónicos del vehículo de Batman, en diálogo con la historia del personaje y los avances automotrices.

Actividades para toda la familia: La convención ofrece talleres, presentaciones de libros, feria de editoriales y comiquerías, firmas de ejemplares, dibujos en vivo, revisión de carpetas y portfolios de artistas, y el tradicional Concurso de Cosplay.

Rosario celebra 300 años con la convención de cómics más esperada del país

Además, la agenda día por día está disponible en el sitio oficial del evento.

Crack Bang Boom se ha consolidado como un espacio de encuentro para lectores, editores y dibujantes, y este año promete ser una celebración inolvidable para todos los amantes del cómic.