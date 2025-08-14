Cortes de luz en Rosario este fin de semana: días, zonas y horarios clave

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) tiene programadas interrupciones del servicio eléctrico en Rosario para este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto.

El día sábado, entre las 8.30 y las 16.30 la zona comprendida por Biedma, Alsina, Pje. 1221 y Bv. Avellaneda sufrirá un corte del servicio por tareas de mantenimiento.

Por su parte, el domingo en el mismo horario ocurrirá lo propio en Bv. Segui, Santiago, Pte. Quintana y Av. Ovidio Lagos. Para el viernes 15 no se programaron cortes de energía.

Este anuncio es una buena noticia para los rosarinos, que ya atravesaron recientes cortes durante la semana pasada. Con esta previsión, se espera que las actividades cotidianas —como trabajar desde casa, estudiar o programar salidas— transcurran sin interrupciones por fallas en el suministro.

Desde la EPE se recuerda que la lista de trabajos puede cambiar si surgen condiciones climáticas adversas: en ese caso, es posible que se posterguen o modifiquen horarios, y siempre actualizan la información en su página oficial.

La estabilidad energética durante estos días es clave para distintos sectores: comercios, oficinas, educación y servicios públicos podrán operar con normalidad, evitando trastornos que suelen impactar en el desarrollo urbano y la economía local.

A modo de comparación, más temprano esta semana hubo cortes en zonas como Colectora Guevara, Chaparro, Ingeniero White y Circunvalación, que se habían programado para trabajos de media tensión el miércoles 13 de agosto.

Para consultas o reclamos, la EPE mantiene habilitados sus canales oficiales: página institucional, plataformas digitales, número de atención telefónica y redes sociales. En caso de registrar fallas inesperadas, se recomienda reportarlas vía sus canales habilitados.