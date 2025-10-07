Concierto de Nicki Nicole en Rosario: cortes de tránsito, desvíos y recomendaciones para asistir al evento

Rosario se prepara para vivir un espectáculo histórico este martes, cuando el Monumento a la Bandera albergue el show gratuito “De Rosario para Rosario”, en el marco del Tricentenario de la ciudad. El concierto comenzará a las 18 horas y contará con la presencia de Nicki Nicole, Juan Carlos Baglietto y la Orquesta Sinfónica Provincial, integrada por más de 70 músicos.

Para garantizar la seguridad y el orden durante el evento, la Municipalidad de Rosario dispuso un operativo especial que comenzará a las 14 horas y se extenderá hasta la finalización del espectáculo. Más de 70 agentes de la Secretaría de Control y Convivencia, junto a 120 efectivos policiales, estarán abocados a tareas de fiscalización, control de tránsito y seguridad en la zona del Monumento.

Recomendaciones para asistir al concierto sinfónico De Rosario a Rosario

Los cortes de tránsito comenzarán a las 14 horas en puntos estratégicos del centro y alrededores del Monumento a la Bandera. Entre las calles afectadas se encuentran Avenida Belgrano y San Juan; Avenida Libertad y San Juan; R. Domínguez y Belgrano; R. Domínguez y F. de Navarra; y otras arterias de la zona céntrica.

Se recomienda a los asistentes planificar su llegada con anticipación y considerar el uso de transporte público. El estacionamiento estará limitado y se habilitará un sector exclusivo para motos. Se sugiere acceder al lugar a pie desde las calles Córdoba, Buenos Aires y Belgrano, en ambos sentidos.

El Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) reforzará las líneas que circulan por la zona del Monumento. Las líneas MOVI sumarán 10 servicios adicionales, incluyendo las líneas 102R, 106N/R, 112N/R, 116, 121, 123, 127, 131, 132. Rosario Bus incorporará entre 8 y 10 unidades extra en líneas como 101N, 110, 122V/R, 126N/R, 128N/R, 130, 140, 142N/R, 143/136/137N/R, 145/133 C9 y Soldini, 146N/R.

El secretario de Control municipal, Diego Herrera, destacó la magnitud del operativo: “Va a ser un evento único para la ciudad de Rosario y nos estamos preparando con todos los recursos disponibles. Pedimos a los vecinos paciencia y colaboración para disfrutar de esta jornada histórica”.

Además de los refuerzos en transporte y seguridad, se implementará un sistema de asistencia sanitaria con puestos médicos y ambulancias en la zona, asegurando la atención rápida ante cualquier eventualidad durante el evento.

El Monumento a la Bandera se prepara para recibir a miles de personas, y se recomienda a los asistentes llegar con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones y dificultades en el ingreso. Se habilitarán accesos controlados para facilitar la circulación de público.

El evento será un punto culminante de las celebraciones por el Tricentenario de Rosario, fortaleciendo la identidad cultural y la participación ciudadana, y ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de música en vivo en un entorno emblemático de la ciudad.