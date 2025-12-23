Cómo funcionarán bancos, transporte, recolección y otros servicios el 24 y 25 de diciembre en Rosario

Con la llegada de las festividades navideñas, la ciudad de Rosario se prepara para un cambio en su ritmo habitual. El municipio informó que durante el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre, la prestación de servicios públicos se verá alterada para facilitar el descanso de los trabajadores y el festejo de los vecinos. En este sentido, los Centros Municipales de Distrito (CMD) funcionarán el miércoles únicamente en horario matutino, cerrando sus puertas a las 12, mientras que el día de Navidad no habrá atención presencial.

En el ámbito financiero, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ratificó que las entidades bancarias de todo el país no abrirán sus sucursales durante las jornadas del 24 y el 31 de diciembre. Si bien la atención por ventanilla quedará suspendida debido a los asuetos dispuestos, se garantizó que los canales digitales, como el home banking y las aplicaciones móviles, operarán con normalidad. Asimismo, los cajeros automáticos serán recargados para cubrir la demanda de efectivo durante el fin de semana largo.

bancos cerrados

Salud, recolección de residuos y trámites digitales

En cuanto al sistema de Salud Pública, la Municipalidad aseguró que las guardias mínimas estarán totalmente operativas en los hospitales municipales, el policlínico San Martín y las áreas de maternidad de la ciudad. El Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) mantendrá su cobertura habitual a través de la línea 107 para atender cualquier urgencia que pudiera surgir durante los festejos. Para quienes necesiten realizar gestiones administrativas, recordaron que el portal oficial rosario.gob.ar y el asistente virtual MuniBot estarán disponibles las 24 horas.

Uno de los puntos clave de este cronograma especial tiene que ver con la higiene urbana. Desde el área de servicios públicos se solicitó a los rosarinos no sacar los residuos durante todo el jueves 25, ya que no habrá recolección nocturna ese día. El objetivo de esta medida es prevenir desbordes en los contenedores y mantener la limpieza en la vía pública ante el cese temporal de tareas por el feriado nacional. El servicio volverá a la normalidad recién a partir de la medianoche del viernes 26 con operativos de refuerzo.

El Servicio Urbano de Mantenimiento Ambiental Rosario (Sumar) es el principal encargado de la recolección de residuos en la ciudad.

Para la jornada del miércoles 24, se aplicará un esquema excepcional en la recolección domiciliaria. Mientras que el turno mañana trabajará de forma habitual, el servicio nocturno adelantará sus recorridos para que los trabajadores puedan retirarse antes. Por este motivo, se pide encarecidamente a los vecinos que dispongan sus bolsas de residuos antes de las 12 del mediodía. El cumplimiento de estos horarios resulta fundamental para evitar acumulaciones de basura en las veredas durante la Nochebuena.

Finalmente, el transporte urbano de pasajeros también ajustará sus frecuencias, funcionando con cuadros horarios de días festivos durante el jueves 25. Se recomienda a los usuarios consultar las aplicaciones de movilidad para conocer el estado del servicio en tiempo real. Con estas disposiciones, las autoridades locales buscan garantizar que los servicios esenciales se mantengan cubiertos mientras la ciudad se sumerge en el clima festivo de una nueva Navidad.