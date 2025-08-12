En Rosario ya está habilitado el pago del boleto del transporte urbano mediante Mercado Pago: basta con mostrar un código QR desde la aplicación en el validador del colectivo para que el sistema confirme el pago al instante, sin necesidad de tener saldo en SUBE o tarjeta física.

Este avance fue impulsado por Mercado Pago, en coordinación con la Secretaría de Movilidad de la Municipalidad de Rosario, que confirmó el operativo en fase de prueba y ya activo en los colectivos urbanos.

La principal ventaja de este sistema es su accesibilidad: funciona desde cualquier celular, incluso sin conexión a internet, descarga de datos o tecnología NFC. Permite pagar con dinero en cuenta o tarjetas asociadas en la app.

Se suma a los medios de pago ya disponibles desde junio: la clásica SUBE (física y digital), tarjetas sin contacto Visa y Mastercard, y tarjetas asociadas vía móviles con NFC. Ahora, el uso de Mercado Pago amplía la inclusión tecnológica.

Este nuevo sistema no se limita a Rosario: ya está en práctica en más de 174 líneas de colectivos del país, incluyendo el AMBA, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Santa Fe (Rosario y Rafaela), Neuquén, San Luis, Tucumán y más.

Este viernes comenzó, la implementación de la Tarjeta Sube en la ciudad de Córdoba en el transporte urbano. (José Gabriel Hernández / La Voz)

La implementación forma parte de una estrategia federal para modernizar los medios de pago en el transporte público, impulsada por el Gobierno nacional y ligada al Decreto 698/2024, que habilitó oficialmente nuevas alternativas más allá de la tarjeta SUBE.

Desde Mercado Pago informaron que 8 de cada 10 usuarios consideran esta modalidad más rápida y práctica, y el 64% aprecia no depender del saldo de la tarjeta SUBE.

Este sistema, además de modernizar y agilizar el viaje, constituye una alternativa importante para usuarios de iPhone que no pueden utilizar la app SUBE Digital (disponible solo en Android). Ahora, todos pueden viajar con comodidad.

Con este paso, Rosario entra en la ola de digitalización del transporte argentino, fomentando viajes sin fricciones y acercando tecnología útil a más usuarios.