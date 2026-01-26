Cata Gorostidi contra Laura Ubfal: “No me cae bien. Ella me ha dicho que es todo show, andá a ca...”

La interna entre los exjugadores de Gran Hermano y los analistas del debate parece no tener fin. Esta vez, la protagonista de un descargo feroz fue Catalina Gorostidi, quien aprovechó su espacio en el programa All Access (@dgo_latam) para sacar a la luz el mal vínculo que mantiene con la periodista Laura Ubfal. Sin filtros, la médica pediatra sentenció: “Laura no me cae bien”, dejando en claro que la relación está totalmente rota tras su paso por el reality más famoso del país.

Según el relato de Cata, la tensión no se limita a lo que se vio frente a las cámaras, sino que incluye actitudes de desprecio en los pasillos del canal. La joven denunció que la periodista no la ha saludado un montón de veces y que, en repetidas ocasiones, le ha pasado por al lado ignorando su presencia por completo. “Pasa por el lado y finge demencia”, disparó Gorostidi, indignada por la falta de cortesía de la experimentada panelista.

Entre la trayectoria y los ataques personales

A pesar de las diferencias, Catalina aclaró que siempre ha intentado mantener una postura de respeto hacia quienes tienen años de carrera en los medios de comunicación. Sin embargo, aseguró que ese respeto no fue recíproco, ya que Ubfal habría lanzado comentarios muy hirientes que cruzaron el límite de lo profesional. Para la exhermanita, la actitud de la periodista fue sistemática y buscó menospreciar su futuro en la industria del entretenimiento.

Uno de los momentos más tensos que recordó fue una frase lapidaria que Laura le dijo en pleno vivo. Según Cata, la analista le vaticinó un destino oscuro en los medios al asegurarle que, cuando saliera Furia, ella no iba a tener más trabajo. Este tipo de ataques personales calaron hondo en la joven, quien no dudó en exponer esta situación como una muestra de la hostilidad que vivió durante las galas del programa.

Cata Gorostidi reveló la verdadera y polémica razón por la que ama Uruguay.

El “show” que esconde una realidad incómoda

Frente a estas críticas, la respuesta que solía recibir Cata por parte de la periodista era que todo formaba parte del espectáculo televisivo. Ante esto, la joven fue contundente y lanzó una frase final para cerrar el tema: “Ella me ha dicho que es todo show, andá a cargar con el show”. Con esto, Gorostidi dejó entrever que no está dispuesta a aceptar malos tratos bajo la excusa de las cámaras o el rating.