Casamiento de película: cómo inscribirse para dar el “sí” en El Rosedal de Rosario este 14 de febrero

Rosario se prepara para una jornada única el próximo 14 de febrero. Con motivo del Día de San Valentín, el emblemático Rosedal del Parque Independencia se transformará nuevamente en un altar al aire libre. Esta iniciativa, que ya se ha convertido en una tradición esperada por los ciudadanos, permite que las parejas contraigan enlace en uno de los entornos más fotogénicos y simbólicos de la ciudad, alejándose de la frialdad de las oficinas administrativas del Registro Civil.

El rosedal es uno de los sitios preferidos para los rosarinos en el centro de la ciudad.

El escenario no podría ser más propicio: rodeados de flores, pérgolas y la histórica fuente del parque, los novios podrán formalizar su unión en un ambiente de celebración pública. La propuesta busca jerarquizar el matrimonio civil, dándole un marco festivo y romántico que suele estar reservado para las grandes fiestas privadas. Según informaron las autoridades, la infraestructura estará dispuesta para recibir a los contrayentes y a sus invitados cercanos bajo la sombra de los árboles del parque más antiguo de la ciudad.

Turnos y requisitos: cómo anotarse para el gran día

Debido a la alta demanda que genera esta fecha, los interesados deben cumplir con una serie de pasos administrativos previos. Es fundamental destacar que los cupos son limitados, ya que la agenda de ceremonias está programada para desarrollarse durante la mañana y las primeras horas de la tarde del viernes 14.

Rosedal del Parque Independencia\u002E (Municipalidad de Rosario)

Para participar de esta experiencia, las parejas deben abonar la tasa correspondiente al trámite de matrimonio convencional, sin costos adicionales por el uso del espacio público. Esta política de cercanía busca que el derecho a celebrar el amor en un lugar emblemático sea accesible para todos los rosarinos. Además del acto administrativo, el municipio suele disponer de intervenciones musicales o decorativas para que la experiencia sea completa y memorable para los recién casados.

La logística del evento contempla un esquema de turnos rotativos para asegurar que cada pareja tenga su momento especial sin demoras. El despliegue incluye la presencia de jueces de paz que se trasladarán hasta El Rosedal para dar validez legal a las actas. Esta modalidad de casamientos fuera de la oficina es parte de un programa de convivencia y uso de los espacios públicos que la provincia y la ciudad vienen impulsando con gran éxito en los últimos años.

El Rosedal no es el único punto elegido históricamente para este tipo de iniciativas, pero sí el más solicitado por su belleza natural. Quienes resulten seleccionados para casarse este 14 de febrero no solo se llevarán el acta de matrimonio, sino también un recuerdo imborrable en el corazón geográfico de Rosario. La invitación queda abierta para aquellos que quieran convertir un trámite legal en una verdadera postal de amor frente a los ojos de toda la ciudad.

Cómo inscribirse

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, explicó que las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera online. Las parejas pueden ingresar a www.santafe.gob.ar/formularios y seleccionar la localidad donde desean casarse”, indicó.