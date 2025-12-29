Carolina Losada y un sentido adiós: su mensaje ante la pérdida de una figura icónica

El fallecimiento de Brigitte Bardot, una de las figuras más influyentes del siglo XX, generó una profunda conmoción en todo el mundo, y la política santafesina no fue ajena a la noticia. Carolina Losada, senadora nacional por Santa Fe, utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a la “diva de las divas”.

La legisladora rosarina destacó la importancia de Bardot no solo como un ícono estético del cine europeo, sino como una figura que desafió las estructuras conservadoras de su época, abriendo caminos para las generaciones venideras.

Brigitte Bardot posa con un enorme sombrero que trajo de México, al llegar al aeropuerto de Orly en París, Francia, el 27 de mayo de 1965. (Foto AP/ Archivo)

En su mensaje, Losada resaltó el carácter disruptivo de la actriz, quien en el apogeo de su carrera decidió abandonar los sets de filmación para dedicarse de lleno a la protección de los derechos de los animales. Para la senadora, este giro en la vida de Bardot fue un ejemplo de coherencia y valentía.

“Un ícono, pero a la vez, una mujer profunda, sensible y luchadora. Los derechos de los animales fueron su eje. Muchos se quedaron solo en su imagen increíble, pero fue muchísimo más, para quienes pudieron ver más allá de eso. Hasta siempre BB”, expresó Losada.

Brigitte Bardot . Instagram de Carolina Losada.

Quién fue Brigitte Bardot: la mujer que redefinió una época

Brigitte Bardot, conocida mundialmente por sus iniciales “BB”, fue mucho más que una estrella de cine; fue el máximo símbolo sexual de los años 50 y 60 y una figura central de la cultura pop global. Saltó a la fama internacional con la película Y Dios creó a la mujer (1956), dirigida por Roger Vadim, trabajo que la catapultó como un ícono de la liberación femenina. A lo largo de su trayectoria, participó en casi 50 películas y trabajó con directores de renombre como Jean-Luc Godard, consolidándose como la encarnación de la elegancia y la rebeldía francesa antes de retirarse definitivamente de la actuación en 1973.