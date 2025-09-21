Cacho Deicas presentó a su nueva banda tras su alejamiento de Los Palmeras: dónde será el primer show

Rubén “Cacho” Deicas sorprendió a su público al confirmar el inicio de una nueva etapa artística completamente solista. Tras meses de recuperación y rumores sobre su salud y su futuro musical, el emblemático cantante santafesino oficializó la presentación de su nueva banda y planeó un gran show para noviembre.

El largo proceso de recuperación comenzó luego de un ACV detectado a principios de año, un episodio que lo mantuvo alejado de los escenarios y generó preocupación entre sus seguidores. A fines de julio, Deicas volvió a cantar, pero ya separado de Los Palmeras.

El líder de Los Palmeras, en duda.

La ruptura con la agrupación de cumbia santafesina fue consumada en junio, tras una carta documento que, según versiones, le exigía “incumplimiento laboral”. Deicas aclaró que la salida no se debió a su salud, sino a “cuestiones ajenas” a él mismo.

El nuevo proyecto incluye la colaboración del productor porteño Ricardo Gasquero, conocido por trabajar junto a artistas de música tropical como Panam y Uriel Lozano. En la dirección musical estará Maximiliano “Toty” Frutos, músico oriundo de Santo Tomé que también formó parte de Los Palmeras y ahora participa en esta nueva aventura.

El grupo visitó La Peña de Morfi con la ausencia del histórico Cacho Deicas.

Deicas ya tiene fecha y sede para su regreso formal: el sábado 29 de noviembre, en el prestigioso Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Será su primer show como solista, donde promete interpretar sus clásicos y estrenar su sonido con la nueva banda.

El anuncio llegó acompañado del lanzamiento de un nuevo logo, publicado por el propio cantante en redes sociales: una palmera verde, un sol naranja detrás, nombre “Cacho Deicas” en letras blancas sobre fondo azul con luces escénicas. Elementos simbólicos que recuerdan su trayectoria pero también apuntan a renovar su imagen.

El comunicado de Los Palmeras trajo alivio para sus fanáticos

Aunque recuperado y con proyecto firme, Deicas no olvida su historia. En Santa Fe realizó su primer regreso interpretando clásicos como El bombón asesino, Títere y Por primera vez. Temas que lo marcaron durante su trayectoria con Los Palmeras y que hoy mantiene como puente entre lo viejo y lo nuevo.

Hoy, el desafío para Deicas es enorme: consolidarse fuera de la marca Los Palmeras, reconquistar escenarios y la voz de su público, mantenerse firme tras el ACV, y demostrar que tiene más para dar. El 29 de noviembre puede ser la fecha que marque el comienzo definitivo de una nueva etapa.