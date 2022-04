Un nuevo jueves violento se vivió en la ciudad de Rosario cuando una abuela de 76 años y su nieta de 9 fueron baleadas por “soldaditos narcos” en el barrio Ludueña. La mujer está en grave estado producto de 10 tiros, mientras que la menor recibió un disparo en la pierna. Los familiares de las víctimas señalan que se trata de “narcos que se disputan el territorio”.

“Matá a la vieja, matá a la nena, matá a todos”, habrían sido las palabras de los delincuentes en medio de la balacera. “Supuestamente, hay guerras entre narcos que se pelean por el territorio, pero queda expuesta la gente como mi mamá y mi hija”, comentó Natalia en diálogo con Radiópolis.

Dos hombres encapuchados llegaron al lugar en moto y comenzaron a disparar a lo largo de toda la cuadra en la cortada de Rafaela al 5200, detallaron los vecinos. En medio de esta balacera, la niña de 9 años recibió un tiro en la pierna y sufrió una fractura; mientras que su abuela recibió 10 disparos en el tórax, hombro, glúteo, antebrazo y la ingle.

“Toda la gente empezó a correr. Y balearon a una señora que no se mete con nadie, vive con la hija, no se puede movilizar. Estaba en la vereda con su nieta”, comentó un vecino a El Tres, y aseguró: “Estamos a la deriva, nadie hace nada. No se puede estar en la vereda. Ni adentro de tu casa estás seguro”.

La mujer de 76 años está en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). “Estamos esperando un milagro”, sostuvo la hija de la víctima.