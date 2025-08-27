Balacera en Rosario: cinco jóvenes fueron heridos mientras jugaban al fútbol

Una noche de deporte terminó en horror en el barrio Empalme Graneros de Rosario: cinco jóvenes que jugaban al fútbol este martes fueron baleados por un atacante que ingresó al predio y abrió fuego sin mediar palabra.

El ataque ocurrió cerca de las 21.30 en una cancha ubicada en Barra al 1300 bis, donde irrumpió el agresor que disparó contra los jugadores y luego huyó. Las víctimas, de entre 16 y 23 años, fueron derivadas a dos hospitales: cuatro al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) y uno al Hospital Alberdi.

Empalme Graneros

Los heridos presentaron distintas lesiones: el adolescente recibió un balazo en la mano; un joven de 19 sufrió una fractura de húmero por el impacto en el brazo derecho; otro de la misma edad fue herido en el muslo derecho; un hombre de 23 en la pierna izquierda, y el restante, también con heridas en la pierna. Afortunadamente, todos están fuera de peligro médico.

De inmediato se desplegó un operativo de seguridad donde intervino Gendarmería Nacional junto a la Policía de Santa Fe. El área fue acordonada y se recolectaron evidencias, mientras la fiscalía abrió una causa para investigar el ataque. Se ordenó el secuestro de imágenes de cámaras de seguridad y pericias balísticas sobre los proyectiles hallados.

El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) es uno de los principales centros de salud públicos de Rosario.

Según informaciones preliminares, no existía conflicto previo entre las víctimas y el agresor, por lo que se investiga el móvil del ataque. Se examinan distintas hipótesis, entre ellas, si se trató de un episodio dirigido o al azar.

El ataque ocurre a pocos días de otro episodio violento en la región: un hombre fue baleado en la cabeza mientras iba a un partido en Pueblo Esther y murió tras una jornada de agonía. Ambos casos reavivan la preocupación por la violencia armada en espacios deportivos y públicos