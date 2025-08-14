Aumentó la luz en Santa Fe: la EPE aplica nuevas tarifas desde agosto

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) oficializó la actualización de las tarifas eléctricas en toda la provincia de Santa Fe. El cambio, dispuesto mediante la resolución N° 684, fue publicado esta semana en el Boletín Oficial y opera sobre los consumos registrados desde el 1° de agosto.

Este aumento responde a ajustes en los precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), impulsados por la Secretaría de Energía de la Nación, y a la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), vigente desde junio y autorizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

La suba es moderada, considerando el contexto inflacionario: oscila entre el 1 % y 2 %, según el tipo de usuario. Para usuarios residenciales, implica un costo adicional estimado de entre $1.500 y $2.000 por mes.

En números concretos, una familia del Nivel 1 (ingresos altos) con consumo de 400 kWh pasó de pagar $104.644 en julio a $106.457 en agosto; el Nivel 2 (menores ingresos) subió de $71.808 a $73.778; mientras que el Nivel 3 (ingresos medios) aumentó de $79.252 a $81.200.

El incremento no es opcional ni producto de una decisión local: forma parte de un esquema automático vinculado con los costos mayoristas, tal como estipula el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 332/2022.

Desde la EPE aclararon que la actualización obedeció a la necesidad de trasladar el costo real del abastecimiento eléctrico y sostener la red eléctrica provincial. También insistieron en que este mecanismo de ajuste se integra al sistema de inflación mensual que revisa el VAD.

Para quienes desean seguir de cerca sus consumos o anticipar montos, la EPE habilitó en su sitio oficial una sección donde se pueden consultar los cuadros tarifarios completos por categoría.