Asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios este martes 7 de octubre

Este martes 7 de octubre Rosario celebrará el Día de la Virgen del Rosario, jornada que se ha establecido como día no laborable en el ámbito municipal. Esta fecha, de carácter religioso y tradicional, implica modificaciones en la prestación de diversos servicios en la ciudad.

La administración pública municipal no atenderá al público en sus dependencias. Sin embargo, los ciudadanos podrán realizar trámites, gestiones y reclamos de manera online a través del sitio web oficial del municipio o mediante el asistente virtual MuniBot. En el ámbito educativo, tanto las escuelas públicas como privadas de Rosario no tendrán clases. Asimismo, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) suspenderá sus actividades académicas.

Palacio de Los Leones de la Municipalidad de Rosario

Las entidades bancarias permanecerán cerradas al público. No obstante, los clientes podrán realizar operaciones a través de homebanking, cajeros automáticos y aplicaciones móviles. En cuanto al comercio, se trata de un día no laborable optativo para el sector privado. Por lo tanto, los comercios del centro rosarino, shoppings y grandes supermercados abrirán con normalidad.

El transporte urbano de pasajeros funcionará con el cronograma de frecuencias de los días sábado. Los servicios de taxis y remises operarán con normalidad. El estacionamiento medido y los carriles exclusivos estarán habilitados. Además, el sistema de bicicletas públicas “Mi bici, tu bici” funcionará sin modificaciones.

Imagen ilustrativa. (Rosario3.com)

La recolección de residuos se brindará sin modificaciones, garantizando la limpieza y el orden en la ciudad. Asimismo, los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones correspondientes a situaciones inmediatas.

Selfie en el Monumento Nacional a la Bandera

El Día de la Virgen del Rosario es una fecha significativa para la ciudad, y aunque implica la suspensión de diversas actividades, los servicios esenciales y aquellos de carácter privado continuarán operando con normalidad. Los ciudadanos deben estar atentos a las modificaciones en los horarios y funcionamiento de los servicios para planificar adecuadamente sus actividades.