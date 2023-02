Asaltan una carnicería y encierran a los empleados en una cámara frigorífica en el oeste de Rosario

Una carnicería de la zona oeste de Rosario fue escenario de un violento asalto el jueves por la mañana, cuando delincuentes apuntaron a los empleados, los precintaron y los encerraron dentro de la cámara frigorífica mientras robaban dinero.

El atraco tuvo lugar en un local comercial conocido como “Campo Ganadero”, ubicado en Presidente Perón al 6300. Allí, delincuentes que llevaban elementos para tapar sus rostros irrumpieron a las 10:30 de la mañana y apuntaron con armas de fuego al personal. En ese momento, no había clientes dentro de la carnicería.

Acto seguido, redujeron al patrón con precintos y encerraron a los empleados en la cámara de frío. Una vez impunes, los asaltantes se apoderaron del dinero destinado al pago de proveedores y alquiler del local. Además, se alzaron con las pertenencias de los allí presentes, incluida una mujer que entró a comprar en el momento del robo.

¿Qué declararon los empleados del robo?

“El tipo que nos apuntó a nosotros con el arma no fue muy violento. Nos pidió que nos quedáramos tranquilos, que no si no hacíamos nada raro todo iba a salir bien, que sólo querían la plata del negocio. Pero a mi patrón sí le gritaron más, lo amenazaron con más dureza”, sostuvo uno de los trabajadores.

“Lo primero que pensaba era en que se fueran lo más rápido posible. No sabíamos cómo estaba el patrón, porque le gritaron mucho más él. Pero por suerte no pusieron la traba en la puerta. Habremos estado cinco minutos en total. No sufrimos mucho el frío porque nos sorprendieron cuando estábamos acomodando mercadería y la temperatura estaba templada”, añadió.