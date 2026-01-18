Alerta en el cordón industrial del Gran Rosario: General Motors extenderá los parates en Alvear durante todo el 2026

La planta de General Motors, ubicada en la localidad de Alvear, continuará operando con el “freno de mano” puesto durante el transcurso de este año. La compañía ratificó que extenderá el esquema de parates periódicos que viene aplicando, lo que implica frenar la producción una semana por mes. Esta decisión impacta de lleno en el motor productivo del sur santafesino, consolidando un escenario de fragilidad industrial que se arrastra desde mediados del año pasado.

General Motors en crisis.

El plan de contingencia contempla que, durante los días de inactividad, los operarios percibirán el 75% de su salario bruto. Esta medida busca administrar el stock y los volúmenes de fabricación frente a un mercado interno que no termina de reaccionar y una demanda externa, principalmente desde Brasil, que muestra signos de inestabilidad. Para los trabajadores de la región, esto representa una nueva pérdida de poder adquisitivo en un contexto inflacionario complejo.

Un achique estructural que no encuentra piso

La situación de la terminal es un reflejo de la profunda reconfiguración que atraviesa la firma. Actualmente, la planta opera con menos de 600 operarios, una cifra que contrasta drásticamente con los más de 1.200 empleados directos que supo tener hace apenas dos años. Este drástico recorte de la dotación es el resultado de sucesivas etapas de retiros voluntarios y desvinculaciones que se intensificaron entre finales de 2024 y el cierre de 2025.

Desde el gremio SMATA, la preocupación es total. Advierten que la utilización de la capacidad instalada en el sector automotriz es alarmante, ubicándose por debajo del 50%. Aunque algunas estadísticas nacionales sugieren un repunte, los referentes sindicales de Santa Fe aclaran que la comparación se realiza contra 2024, uno de los peores años de la historia reciente para la industria, por lo que la “recuperación” es apenas un efecto estadístico que no se traduce en nuevos empleos.

La dependencia de un solo modelo: la Chevrolet Tracker

El presente de la fábrica santafesina está atado casi exclusivamente a la producción de la Chevrolet Tracker. Tras la discontinuación del modelo Cruze a fines de 2023, la terminal perdió diversificación y volumen. Esta dependencia de un único producto orientado mayormente a la exportación deja a la planta de Alvear expuesta a cualquier vaivén de los mercados regionales, especialmente el brasileño, que hoy no ofrece las garantías de crecimiento esperadas.

El panorama para el resto del 2026 se presenta, por ahora, sin señales de un cambio de tendencia. La persistencia de los parates mensuales y la reducción salarial en la provincia marcan una agenda de incertidumbre para las familias de Alvear, Rosario y alrededores. Mientras la empresa intenta sostener la operatividad con una estructura mínima, el cordón industrial santafesino observa con temor cómo una de sus naves insignias se desdibuja en medio de la crisis.