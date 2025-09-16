Alejandro Sanz vuelve a Rosario en 2026: cómo conseguir las entradas

Alejandro Sanz confirmó su regreso a Rosario para el 4 de marzo de 2026 en el marco de su nueva gira mundial ¿Y ahora qué?, que ya ha generado expectativas tras sus primeros shows en México, y desde este martes se pueden conseguir las entradas para la presentación en el Autódromo de la Ciudad.

Su llegada a Argentina incluye tres fechas en distintas ciudades: además de Rosario, el español se presentará en el Campo Argentino de Polo, en la Ciudad de Buenos Aires, y en el Estadio Kempes de Córdoba. También recorrerá también otros países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Chile, Ecuador y Perú.

Alejandro Sanz viene de una gira 2025 plagada de sold-outs, particularmente en México, lo que disparó la demanda en los países siguientes. En ese contexto, Rosario será una de las ciudades argentinas más esperadas.

El músico integrará en su repertorio tanto clásicos que ya forman parte del cancionero latino como nuevas canciones de su álbum ¿Y ahora qué?, que incluye los temas Palmeras en el Jardín, Hoy No Me Siento Bien junto a Grupo Frontera, El Vino de Tu Boca con Carín León y Bésame con Shakira.

Alejandro Sanz se presentará en el Autódromo de Rosario.

Alejandro Sanz en Rosario: cómo, dónde y cuánto salen las entradas

La venta de entradas para Rosario comienza este martes 16 de septiembre a través de la plataforma TurboEntrada, y en puntos de venta físicos: Mitre 737 y la boletería del Salón Metropolitano.

La preventa exclusiva para clientes del banco Santander arranca a las 15 horas, mientras que la venta general será desde el miércoles 17 también a las 15.

Rosario no lo ve en persona desde el 3 de mayo de 2023, cuando Sanz se presentó en el Estadio Metropolitano. El Autódromo fue elegido como escenario, una locación con mayor capacidad para shows masivos al aire libre, lo que confirma la magnitud del concierto.