A qué importante premio fue nominado el rosarino Valentino Merlo

Valentino Merlo no detiene su crecimiento y continúa consolidándose como la gran revelación de la música tropical en Argentina. En esta oportunidad, el joven talento rosarino fue nominado en los prestigiosos Premios Quiero 2025 en la terna “Mejor Artista Nuevo”.

El reconocimiento llega en un momento de plena expansión para el cantante, quien ha logrado trascender las redes sociales para convertirse en una figura central de la escena nacional.

Un ascenso meteórico que nació en Rosario

La carrera de Merlo ha sido una de las más vertiginosas de los últimos tiempos en el ámbito local. Lo que comenzó como un video viral cantando en las piletas de un club de la ciudad, se transformó en una realidad profesional que hoy lo lleva a compartir escenarios con los máximos referentes del género. Esta nominación a los premios de la cadena de videos musicales Quiero Música en mi Idioma reafirma que su impacto no es solo digital, sino que cuenta con el respaldo de la industria y el público masivo.

La categoría de “Mejor Artista Nuevo” es históricamente una de las más codiciadas, ya que suele proyectar a quienes dominarán los rankings en los próximos años. Para Valentino, ganar este rubro representaría un sello de calidad a su esfuerzo y a la frescura que le ha aportado a la cumbia contemporánea, manteniendo siempre sus raíces rosarinas presentes en cada paso que da.

Además del rosarino Valentino Merlo, en la terna están nominados otros artistas: Blair, Luz Gaggi,Roze, Valen Vargas y Darumas. La fecha de la Gala de premiación aún no está confirmada. La votación está abierta en la página oficial de los premios.