Video viral: iba por la ruta nevada en Santa Cruz y se encontró con un majestuoso animal y sus cachorros

La Patagonia no deja de sorprender con su fauna, sin embargo, los protagonistas de esta historia no son delfines ni lobos marinos, sino un puma y sus cachorros. Esta semana se conoció un video de un usuario que se sorprendió al encontrarse con estos animales. Afortunadamente, alcanzó a grabarlos y el video no tardó en hacerse viral.

Roberto Gómez iba con su auto por la ruta totalmente nevada contemplando los paisajes hasta que se topó con estos extraordinarios animales caminando al costado del camino. Rápidamente, decidió grabarlos y capturó estas impresionantes imágenes.

El video de los pumas en la nieve en Santa Cruz

El hombre viajaba a Calafate, manejando por la Ruta Nacional N° 40 en Santa Cruz hasta que vio a los tiernos animales acompañádolo en su trayecto. “Camino a Calafate quedé sin palabras”, escribió el usuario en sus redes al compartir el video.

Cómo está el clima en Santa Cruz

Este 25 de julio, la temperatura máxima es de 2°C y la mínima es de -4°C y el cielo está cubierto de nubes. El clima el 26 de julio será de 2°C de máxima y -3°C de mínima y el cielo estará más despejado.