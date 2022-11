Santa Cruz: hizo una transferencia equivocada, su pedido desesperado desapareció y le devolvieron el dinero para su tratamiento

Desesperación total, y no es para menos; eso es lo que siente Juan Curallán, oriundo de Caleta Olivia, ya que transfirió por “error” más de $200.000 a una mujer. Lo cierto es que gracias a la comunidad de Facebook, logró encontrarla. En el video que se viralizó cuenta que ese dinero está destinado a cubrir los gastos de un tratamiento médico que se está realizando en Capital Federal.

En principio, grabó un video y pidió ayuda a toda la comunidad: “Hoy por error transferí 205.005 mil pesos a Ana Maria Fasciglia. Quise transferir desde mi cuenta a mi mercado pago y me equivoqué, el alias de Ana Maria Falciglia es muy parecido al mío”.

El hombre, contó que se encuentraba en Capital Federal realizando estudios y tratamientos de salud que tenía previsto pagar con ese dinero. “Busco a Ana María Falciglia para pedirle tenga un acto de solidaridad humana y volver a tener ese dinero en mi cuenta. No dudo que en mi país hay gente buena y de buen corazón”, finalizó el pedido.

El video tuvo gran difusión y la mujer identificada como Ana María Falciglia en Facebook, apareció y se refirió a la vinculación de su nombre, y posteó: “Agradezco a todos los que de una forma u otra tratan de avisarme que un señor me anda queriendo contactar por un supuesto deposito en mi cuenta, aún no he recibido nada que aumente mi saldo bancario, si ocurre iré al banco para que solucionen el incoveniente”.

La aclaración de mujer vinculada con la transferencia de Juan Currallán. Foto: Facebook

Qué pasó con la mujer que Juan Curallán buscaba contactar

Hace unas horas, la mujer publicó en su cuenta que la transferencia tardó en llegar y rápidamente fue devuelta al hombre: “Paso a contarles que ya solucionamos el tema del error de transferencia, la plata impactó recién y ya la transferimos. Gracias Andrea Dipaolo del banco Provincia por tu dedicación. Para algo sirven las redes sociales.

La mujer contó que devolvió el dinero. Foto: Facebook

Finalmente está historia tuvo un final feliz. La mujer hizo lo correcto, devolver lo que no le pertenecía. Aunque muchas veces lamentablemente no es así.